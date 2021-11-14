Putin'den Karadeniz açıklaması: "Teklifi reddettim..."
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun Karadeniz'de gerçekleştirdiği tatbikattan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ve Rusya'nın bölgede gerilimi tırmandırmaktan kaçındığını belirtti.
Bir televizyon programında konuşan Putin, Karadeniz'de gerçekleştirilen 'planlanmamış' NATO tatbikatlarından duyduğu endişeyi dile getirdi.
Putin, Channel 1 kanalına verdiği demeçte, "ABD ve NATO müttefiklerinin Karadeniz'de plansız tatbikatlar yürüttüğünü vurgulamak istiyorum. Bu tatbikatlarda güçlü bir donanma bulunmasının yanı sıra stratejik havacılık birimleri de kullanılıyor" dedi.
"TATBİKATLARI DURDURDUK"
Putin ayrıca, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırmamak amacıyla silahlı kuvvetler tarafından Karadeniz'de düzenlenecek tatbikatları da durdurduklarını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın da bölgede 'planlanmamış' tatbikatlarını düzenlemeyi teklif ettiğini söyleyen Putin, Karadeniz'deki durumu daha da tırmandırmamak için bu teklifi reddettiğini ifade etti.
Newsweek'te yer alan haberde, Moskova'daki NATO temsilciliklerinin askıya alınması, Ukrayna sınırına Rus askeri birliklerin konumlandırılması ve Karadeniz'de gerçekleştirilen NATO tatbikatları sebebiyle bölgedeki gerilimin giderek arttığı kaydedildi.
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