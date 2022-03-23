Putin'in Özel Temsilcisi Çubays'ın istifa ettiği bildirildi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoli Çubays'ın görevinden istifa ettiği belirtildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Uluslararası Kuruluşlarla İlişkilerden Sorumlu Özel Temsilcisi görevini yürüten Anatoli Çubays istifa etti. İlk olarak Reuters ajansı tarafından ortaya atılan iddiaya, Kremlin'den de doğrulama geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, Çubays'ın görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını ifade etti.
Peskov, Çubays'ın Rusya'dan ayrılıp ayrılmamasının ise kendi meselesi olduğunu kaydetti.
Reuters'ın ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberdeyse, Çubays'ın ülkeyi terk etme kararı aldığı da öne sürüldü.
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