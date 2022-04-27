Putin’in uzun masasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı

27 Nisan 2022 Çarşamba, 11:27

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Kremlin’de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüğü masa çok konuşulmuştu. Putin daha sonra, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz’u hatta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u bile bu masada ağırlamış, görüntüler uzun süre konuşulmuştu.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde ikinci ay geride kalırken, Putin’in uzun masası yine gündemde. Putin, dünya liderlerini ağırlamak için kullandığı ve uluslararası basında olay olan masayı bu kez, Ukrayna’daki savaşla ilgili görüşmeler yaptığı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i ağırlamak için kullandı.

İkili, 6 metre arayla otururken, görüşmelerinden önce el sıkışmamaları da dikkat çekti.

Putin’in bu masayı koronavirüs önlemleri nedeniyle tercih ettiği iddia ediliyor.

"25 YIL ÖNCE ÜRETİLDİ"

Masa bu kadar gündem olunca ve arka arkaya bu kadar önemli konuklar ağırlanınca değeri de merak konusu oldu.

Sözcü'de yer alan habere göre, İtalya’nın Cantù kentinde ‘Oak’ mobilya şirketinin sahibi olan girişimci ve iç mimar Renato Pologna, Putin’in dev masasını üreten şirketin de sahibi. Pologna, bu masanın tam 25 yıl önce üretildiğini belirtirken, masanın koronavirüse bağlı sosyal mesafe kurallarıyla ilgili olduğu iddialarını reddetti.

Ayrıca iç mimar, masanın bugünün parasıyla 85 bin sterlin gibi bir fiyata mal olabileceğini söyledi. Bu da yaklaşık 1 milyon 500 bin TL gibi bir ücrete denk geliyor.

Macron ve Putin’in bu fotoğrafı gündem olmuştu

ALTIN YAPRAKLARLA SÜSLÜ

Masanın 6 metre uzunluğunda olduğu, kayın ağacından yapıldığı ve altın yapraklarla süslendiği biliniyor.

Pologna, masanın sipariş üzerine yapıldığını ve 1995 yılında Kremlin’e “şimdiye kadar verilen en büyük siparişin” bir parçası olarak teslim edilen “benzersiz bir parça” olduğunu söyledi. İtalyan iç mimar, o dönem Kremlin tarafından verilen siparişin toplam değerinin ise 20 milyon Euro’dan fazla olduğunu vurguladı.