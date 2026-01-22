Rapor: İsrail, İran’a saldırmaya hazırlanıyor

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail’de güvenlik ve savunma kurumları, bölgede tırmanan gerilim ve Washington’un Tahran’a yönelik olası bir askeri hamle hazırlığında olduğuna dair bilgiler nedeniyle alarm seviyesini en üst düzeye çıkardı.

Haaretz gazetesinin aktardığına göre, bu seferberliğin arkasında, İsrail liderliğinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a saldırı düzenleme kararını çoktan vermiş olması bulunuyor.

Güvenlik değerlendirmelerine göre söz konusu saldırı, birkaç gün içinde hayata geçirilebilir. Al Arabiya'ya göre bu ihtimal, bölgedeki tansiyonu daha da yükseltirken, Ortadoğu’yu 'bir yanardağın ağzına' getirmiş durumda.

İsrail istihbarat birimlerinin değerlendirmelerinde, ABD’nin saldırıyı gerçekleştirmesi halinde Tahran yönetiminin misilleme seçeneklerini dikkatle ele alacağı belirtiliyor.

Bu senaryoda en büyük kaygı ise İran’ın, ABD üslerini hedef almanın yanı sıra, İsrail’i doğrudan çatışmanın içine çekmek amacıyla İsrail hedeflerine yönelik yoğun roket saldırıları düzenlemeyi tercih edebilmesi.

'MUTLAK BİR KESİNLİK YOK'

Öte yandan İsrail ordusundan üst düzey yetkililer, alarm seviyesinin yükseltilmesine rağmen İran’ın misillemesinde İsrail’i birincil ya da doğrudan hedef haline getireceğine dair 'mutlak bir kesinlik' bulunmadığını vurguladı.

Yetkililer, mevcut adımların önleyici tedbirler kapsamında atıldığını, tüm senaryolara karşı tam hazırlık sağlanmasının hedeflendiğini belirtti. Bu kapsamda hava savunma sistemlerinin devreye alınması ve iç cephe güvenliğinin güçlendirilmesi gibi önlemler öne çıkıyor.

Gelişme, bölgede diplomatik ve askeri temasların yoğunlaştığı bir döneme denk geliyor. Haberde, Trump’ın yeni döneminin ikinci yılına girerken Ortadoğu dosyasında yeni bir denklem kurmayı hedeflediği ve bu durumun önümüzdeki aylarda yaşanabilecek gelişmelere ilişkin uluslararası düzeyde geniş bir beklenti ve tedirginlik yarattığı ifade ediliyor.