Reuters: Yükselen enerji fiyatları Türk ailelerin sıkıntısını artırıyor

09 Şubat 2022 Çarşamba, 15:40

Reuters haber ajansı tarafından bugün yayınlanan haberde, Türkiye'deki artan fiyatlara dikkat çekildi. Türk inşaat işçisi Esat Çelik ile konuşan ajans, Çelik'in üç bebeğinin ihtiyaçlarını ve İstanbul'daki dairesinin ipotek ödemelerini karşılamak için mücadele ettiğini yazdı.

Haberde, "Pek çok Türk gibi, 32 yaşındaki Çelik ve ailesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın alışılmışın dışında düşük faiz politikasının yol açtığı kur çöküşünden sonra enflasyonun yüzde 50'ye sıçraması nedeniyle, yaşam pahalılığındaki artışla boğuşuyor" ifadelerine yer verildi.

Ezgi Erkoyun imzalı haberde, liradaki rekor düşüş ve yükselen fiyatların, Haziran 2023'te yapılacak seçimler öncesinde Erdoğan'ın kamuoyu yoklaması puanlarını olumsuz yönde etkilediği belirtildi. Hükümet, kredi, ihracat ve yatırımın ülkenin enflasyonu olumsuz etkilemesine yardımcı olacağını söylüyor.

Haberde, "İşçi sınıfının yaşadığı Esenler'deki evinde konuşan Çelik, 'Biz sadece çocuklarımızın ihtiyaçlarını alıyoruz. Ailemiz ve arkadaşlarımızın yardımıyla geçimimizi sağlıyoruz' dedi. Çelik ayrıca, çoğu ödemelerini kredi kartı ile yapmak durumunda kaldıklarını söyledi" ifadeleri kullanıldı.

Çelik, yeni doğan oğluna aldığı bebek mamasına geçen yıl kızı için aldığı fiyatın iki katını ödedeğini söyledi. Ailenin geçimini sağlayan Çelik, aynı zamanda iş bulmakta da zorlandığını belirterek, "İş bulmakta zorlanıyorum. Şimdi işsizim, çalışmıyorum. Bazen birkaç günlük iş alıyorum... Böyle devam etmek çok zor" diye konuştu.

Çelik'in eşi Çiğdem Çelik ise, "Kendi yemeğimizi kesiyoruz ve bebek için mama alıyoruz. Önce onun beslenmesi gerekiyor Isıtıcıyı kısıyoruz, kendi yemeğimizi kesiyoruz. Başka türlü geçinemeyiz" ifadelerini kullandı.

YÜKSELEN YOKSULLUK

Reuters haberinde, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da sözlerine yer verildi. İmamoğlu, 2022'nin ilk üç haftasında önlemlerin kaldırılmasına rağmen belediye destek sistemine yapılan başvuruların geçen yıla göre iki kat olduğunu söyledi.

İmamoğlu ayırıca, "Maalesef bu, yoksulluğun iki katına çıktığını, yardım isteyenlerin de iki katına çıktığını gösteriyor... Bu tasarı girişimine daha az ihtiyaç duyulan zenginleştirilmiş bir İstanbul görmekten mutlu olurum" dedi.

Enerji fiyatlarının da pahalılığına değinilen haberde, elektrik fiyatları, yüksek talep gören ticari kullanıcılar için yüzde 125'e kadar, düşük talep gören haneler için ise yaklaşık yüzde 50 oranında artırıldı. Doğal gaz fiyatları konut kullanımı için yüzde 25 arttı.

Esnaf ve belediye meclislerinin artan enerji faturalarına karşı çıktıkları da belirtilen haberde, "Muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çarşamba günü elektrik zamlarının geri alınmasını talep etmek için İstanbul ve Ankara'da mitinglerler düzenledi" denildi.