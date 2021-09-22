Reuters’tan çarpıcı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş analizi: “Erdoğan yönetiminde yükselen profil”
Reuters haber ajansı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'la ilgili bir analiz/haber hazırladı.
Son dönemde açılışlara katılan ve yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, uluslararası basında da yer aldı. İngiliz haber ajansı Reuters, Ali Erbaş’ın son dönemde eleştirilerin odağında bulunmasını konu aldı. AKP’li Cumhurbaşkanı Yargıtay binasının açılışını yaptığını hatırlatan ajans, söz konusu açılışta yer alan Erbaş’ın hukukçularla birlikte dua etmesinin tepkileri beraberinde getirdiğine dikkat çekti.
Haberde, “Erbaş'ın Ankara'daki 1 Eylül törenindeki görünümü ve yorumlarına yönelik muhalefetin eleştiri dalgası, onun devlet tarafından yönetilen bir dini yapının başındaki yükselen profilini ve Erdoğan yönetiminde elde ettiği artan nüfuzu yansıtıyor” yorumuna yer verildi.
Analizde, "Erbaş’ın geçtiğimiz yıl Ayasofya’nın ibadete açıldığı dönemde de baş aktörlerden biri olduğu" iddia edildi.
"TELEVİZYON KANALINA SAHİP"
Reuters haber ajansı, "Erbaş’ın başında bulunduğu Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 30 yeni personel istihdam eden kendi televizyon kanalına sahip olduğuna" dikkat çekti. Haberde, “Hükümet verilerine göre, halihazırda ortalama bir bakanlığın bütçesine denk olan bütçesi, gelecek yıl dörtte bir oranında artarak 16,1 milyar liraya (1,86 milyar dolar) ulaşacak” ifadeleri kullanıldı.
"Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta Diyanet'teki görev süresini uzatarak Erbaş'ı da desteklediği" belirtilen haberde, "Erbaş'ın artan profilinin Türkiye Cumhuriyeti'nin laik anayasasıyla çeliştiği" ve "cumhurbaşkanının 2023'te yapılacak bir seçim öncesinde azalan desteğini artırmak için dini kullandığı" iddia edildi.
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