Reuters’tan kritik ‘istenmeyen kişi’ iddiası: Kabine toplantısını işaret etti

24 Ekim 2021 Pazar, 16:25

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osman Kavala'nın bırakılması için çağrı yapan 10 ülke büyükelçisinin istenmeyen adam ilan edilmeleri talimat verdiğini açıklamasının ardından, Dışişleri Bakanlığı’nın kararı beklenirken, Reuters, yeni bir iddia ortaya attı.

Reuters’a konuşan ve ismi açıklanmayan diplomatik bir kaynak, Türkiye’nin, ay sonunda başlayacak G20 zirvesi ve Glasgow’daki BM iklim zirvesi öncesinde böyle bir hareketin olası diplomatik yansımalarını göz önüne alarak gerilimi düşürme adımı atabileceğini öne sürdü.

Diplomatik kaynak “Büyükelçiliklere talimat verilmedi” derken, Türkiye’nin Pazartesi günkü kabine toplantısında bu konuyla ilgili yeni bir karar alınabileceğini de sözlerine ekledi. Sözcü'nün aktardığına göre haberde, “Dışişleri Bakanlığı cumhurbaşkanının talimatını hâlâ yerine getirmedi; ki böyle bir adım, Erdoğan’ın 19 yıllık iktidarında Batı’ya bugüne dek yaşanan en derin çatlağa yol açacaktır” ifadeleri kullanıldı.

İSTENMEYEN KİŞİ NEDİR?

“Persona non grata (istenmeyen kişi) terimi; devletlerarası ilişkilerde bir ülkeye girmesi veya o ülkede kalması, ülkenin merkezi hükümeti tarafından yasaklanan yabancı kişiler için kullanılıyor. “İstenmeyen kişi”; kendisine verilen diplomatik dokunulmazlık hakkı sayesinde tutuklama ve herhangi bir kovuşturmadan korunan yabancı diplomata bir ülkenin uygulayabileceği en ciddi kınama biçimi olarak biliniyor.

Eğer bir ülke; yabancı büyükelçileri ‘istenmeyen kişi' ilan ederse, o elçilerin bulundukları ülkeler de aynı şekilde karşılık veriyor.