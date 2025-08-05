Romanya'da 'OHAL' ilan edildi: Acil yakıt rezervleri devreye girdi

Romanya Enerji Bakanlığı, Azerbaycan’dan temin edilen ham petrolün kimyasal maddelerle kirlenmesi üzerine 4 Ağustos’ta kriz seviyesinde olağanüstü hal ilan etti.

Yapılan açıklamaya göre, 16–18 Temmuz tarihleri arasında Ceyhan Limanı’ndan yüklenen 92 bin tonluk petrol sevkiyatı, organik klor maddeleri içerdiği gerekçesiyle teslimat sırasında reddedildi.

Kimyasal kontaminasyon, Romanya’ya petrol sağlayan OMV Petrom şirketi tarafından yapılan testlerle belirlendi. Ardından, planlanan ikinci 92 bin tonluk sevkıyat da iptal edildi. Böylece toplam 184 bin tonluk ham petrol, ülkeye ulaştırılamamış oldu.

Kirlilik nedeniyle Petrobrazi Rafinerisi’ne ulaşamayan petrolün, Romanya’nın akaryakıt tedarik zincirini tehdit ettiği belirtildi. Yetkililer, rafinerinin faaliyetlerini sürdürmesi için gereken 80 bin ton ham petrol ve 30 bin ton dizel yakıtın, geçici olarak ulusal acil rezervlerden karşılanacağını duyurdu.

Romanya hükümeti, durumu Avrupa Komisyonu’na bildirdi ve acil stokların kullanılmasına onay aldı. Böylece ülke çapında yakıt krizinin önüne geçildiği ve rafinerinin kesintisiz çalışmasının sağlandığı ifade edildi.