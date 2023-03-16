Rus casusluk şebekesi çökertildi

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 14:48

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 14:49

Polonya'da Rusya'ya bilgi sağlamak için casusluk faaliyeti yürüten şebeke çökertildi. Polonya medyası 6 kişinin gözaltına alındığını aktarırken, önemli demiryolu güzergahlarında, Ukrayna'ya silah ve mühimmat için önemli bir sevkiyat noktası olan Rzeszow şehrindeki Jasionka Havalimanı civarında gizli kameralar bulunduğu belirtildi.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak yaptığı açıklamada, ülkede Rusya için çalışan casus şebekesinin çökertildiğini duyurdu. Bakan Blaszczak, "Ukrayna'ya saldıranlara bilgi sağlayan, casusluk faaliyeti yürüten bir şebeke çökertildi. Tehdit gerçekti. Polonya İç Güvenlik Teşkilatı görevlilerinin elde ettiği büyük başarının altını çizmek isterim. Tüm casus ağı çökertildi. Bu, şüphesiz Polonya istihbarat servislerinin ülkemizin güvenliği için çok verimli bir şekilde çalıştığının kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Rusya tarafından, Polonya'nın ise Belarus tarafından hibrit bir saldırı ile karşı karşıya olduğunu söyleyen Blaszczak, "Eğer bir casusluk şebekesi ile uğraşıyorsak bunun sebebi bu şebekenin belirli bir amaç için bilgi toplamasıdır. Ortaya çıkan tablo gösteriyor ki bu kişilerin ülkemiz aleyhine hareket ettiği bir durumla karşı karşıyayız" şeklinde konuştu. Blaszczak ayrıca, ülkede buna benzer daha başka gruplar olabileceğine dikkat çekti.

"UKRAYNA'YA SİLAH TEDARİK EDİILEN GÜZERGAHTA GİZLİ KAMERALAR BULUNDU"

Polonya medyasında yer alan haberlere göre şebekeye yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Polonya'da sabotaj hazırlığında olduğu iddia edilen şüphelilerin Rus istihbaratına çalıştığı, özellikle Alt Karpatya Voyvodalığı'nda olmak üzere önemli demiryolu güzergahlarında gizli kameralara sahip oldukları aktarıldı. Ukrayna'ya silah ve mühimmat gönderilmesi için önemli bir sevkiyat noktası olan Rzeszow şehrindeki Jasionka Havalimanı'nın yakınında da kameralar bulunduğu belirtildi. Casusların tespit edilmesinin ardından önemli demiryolu güzergahları ve kritik altyapı çevresinde güvenliğin artırıldığı ifade edildi.