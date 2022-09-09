Rus güçleri Harkov'a saldırdı: 5 kişi öldü
Rus güçlerince Ukrayna'nın doğusunda yer alan Harkov bölgesinde düzenlenen saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.
Ukrayna'nın Harkov Bölgesi Askeri Yönetim Valisi Oleg Sinegubo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin gece Harkov şehir merkezi ve bölgesine, füze ve roket saldırıları düzenlediğini belirtti.
Oleg Sinegubo, saldırılarda ikisi kadın 5 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını ifade etti.
Öte yandan Donetsk Bölgesi Valiliğinden yapılan açıklamada Rus güçlerinin dün Donetsk bölgesine düzenlediği saldırılarda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı belirtildi.
'SON 24 SAATTE 650 RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ'
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Rus ordusunun Ukrayna'daki savaşta son 24 saatte 650 askerini kaybettiği ileri sürüldü.
Açıklamada, 24 Şubat-9 Eylül döneminde, Ukrayna'da 51 bin 950 Rus askerinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Bu dönemde Ruslara ait 239 uçak, 211 helikopter, 2 bin 122 tank, 4 bin 575 zırhlı araç, 1237 top, 306 roketatar ve 159 hava savunma sisteminin imha edildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuş fakat daha sonra kayıplara ilişkin veriler yenilenmemişti.
Video Haberler
- 'Çok biliyorsun ya benim ne dediğimi...'
- Bakırköy'de ikinci kata tırmanan hırsızlar kamerada
- Veterinerden hırsızlık kamerada
- Kilimlerden dekorasyon ürünü yapıyor
- Osmaniye’de kanadı kırık halde bulunan leyleğe tedavi
- 42 yıllık koleksiyon oluşturdu
- O anlar saniye saniye kamerada
- Manchar Gölü tehlike oluşturuyor
- Dönüş yapan polis aracına çarptı
- Unutulan valizler Van’da satışa sunuldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Kraliçe Elizabeth yaşamını yitirdi
- İşte Kraliçe öldükten sonra yaşanacaklar
- Fabrika inşaatında metal platform çöktü: 1 ölü, 4 yaralı
- Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na şikayet
- Davada tutuklu sanık kalmamasına çok sert tepki
- Tarih verdi: 'Erkene alınabilir'
- Halkbank genel müdürünün 'gizli' üç yılı
- Oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi yaşamına son verdi
- Reuters'tan dikkat çeken seçim analizi
- Kandilleri ne yaptığını açıkladı