Rus İHA'sının Çernobil yakınlarında nükleer yakıt depolama tesisini vurduğu iddia edildi

Ukraynalı yetkililer, Rusya'ya ait bir insansız hava aracının (İHA), pazar günü kullanılmayan Çernobil Nükleer Santrali yakınlarındaki kullanılmış nükleer yakıt depolama tesisini vurduğunu bildirdi. Yetkililer, olayın ardından bölgede radyasyon seviyelerinin normal seyrini koruduğunu belirtti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ve devlet nükleer enerji kurumu tarafından yapılan ayrı açıklamalarda, tesis içerisinde yer alan yakıt konteynerlerinin kabul edildiği binanın kısmen hasar gördüğü ifade edildi. Açıklamalara göre, saldırı sırasında söz konusu binada kullanılmış nükleer yakıt bulunmuyordu.

Saldırı sonrası çıkan yangının kısa sürede söndürüldüğü, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

RUSYA'DAN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Moskova yönetimi, Çernobil santraline yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki tesise yönelik saldırı iddiaları hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

1986 yılında meydana gelen reaktör patlaması ve erime felaketi nedeniyle Çernobil, dünyanın en büyük nükleer kazasının yaşandığı yer olarak biliniyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu, Rus güçlerinin Ukrayna'daki nükleer tesisleri riske attığı ilk olay değil" ifadelerini kullandı.

Sybiha, "Rusya'nın nükleer şantajı ve nükleer güvenliği tehdit eden eylemleri sistematik, kasıtlı ve kabul edilemez niteliktedir" dedi.

Gerilim Sürüyor

Şubat 2025'te de Rusya'ya ait olduğu öne sürülen bir saldırı İHA'sının, 1986'daki felakette yok olan Çernobil reaktörünü örten koruyucu kemer yapısına zarar verdiği bildirilmişti. Rusya ise bu saldırıyla ilgisi olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

Öte yandan Kiev ve Moskova yönetimleri, Rus kontrolü altındaki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırılar konusunda da karşılıklı suçlamalarda bulunmaya devam ediyor.

Ukrayna'nın güneydoğusunda bulunan Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer enerji tesisi olma özelliğini taşıyor ve savaşın başlamasından bu yana taraflar arasındaki en hassas güvenlik başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.