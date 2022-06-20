Rus istihbaratı: Donbas'taki savaş, eğitim müfredatına girmeli

20 Haziran 2022 Pazartesi, 12:15

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Rus Tarih Kurumu'nun 10. yıldönümü vesilesiyle Moskova'da bir konuşma gerçekleştirdi.

Narışkin, Rusya Federasyonu'nda bulunan tüm okullardaki eğitim sisteminin odak noktasının "tarih ve kültür" olduğunu belirtti.

'DONBAS'TAKİ MÜCADELE OKULLARDA OKUTULMALIDIR'

Sergey Narışkin, Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donbas'taki ayrılıkçı grupların "bağımsızlıkları" için savaştıklarına işaret ederek, bunun Rusya'da tarih eğitimi müfredatına eklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Narışkin, "Bugün, Donbass halk cumhuriyetlerinin sakinlerinin kahramanca mücadelesi, okul ders kitaplarının sayfalarında da yer almalıdır" dedi.

'RUS TARİHÇİLER, DONBAS'TAKİ İNSALIK SUÇLARINA İLİŞKİN KANIT TOPLUYOR'

Sergey Narışkin, Rus Tarih Kurumu'ndan oluşan bir ekibin, Ukrayna'nın Donbas'ta sivillere karşı işlediği iddia edilen suçların kanıtlarının toplanmasına yardım ettiğini söyledi.

Narışkin, "Halk cumhuriyetlerinin ortak tarihi ve kültürel alanımıza nihai entegrasyonunun yanı sıra Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde ve Ukrayna'daki güncel olayların hafızasının korunmasının Rus Tarih Kurumu için öncelikler olduğuna inanıyorum" diye konuştu.