Rus saldırısında Fransız gazeteci hayatını kaybetti

Ukrayna ordusu, Rusya’nın doğu Ukrayna’daki İHA saldırısında Fransız foto muhabiri Antoni Lallican’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Saldırıda Lallican’la birlikte bulunan Ukraynalı fotoğrafçı Hryhory Ivançenko da yaralandı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı 4. Mekanize Tugay, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, her iki gazetecinin de “PRESS” ibareli zırhlı yelek ve koruyucu ekipman giydiğini, buna rağmen saldırıya hedef olduklarını bildirdi.

Açıklamaya göre, olay, cephe hattının en sıcak noktalarından biri olan Donbas bölgesindeki Drujkivka kasabası yakınlarında meydana geldi.

Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ), savaşın başlamasından bu yana ilk kez bir gazetecinin İHA saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

Federasyon verilerine göre, Şubat 2022’de başlayan Rusya-Ukrayna savaşında bugüne kadar 17 gazeteci çatışma bölgesinde yaşamını yitirdi.

“SAVAŞ SUÇLARINI BELGELEYENLER HEDEFTE”

Ukrayna Gazeteciler Birliği Başkanı Serhiy Tomilenko, Lallican’ın ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada Rus ordusunu sert ifadelerle eleştirdi:

“Gazetecileri hedef alarak savaş suçlarını belgeleyenleri avlıyorlar. Antoni Lallican, yine ölüm riskini göze alarak Ukrayna’ya geldi, Donbas’a gitti ve dünyanın görmek istemediği gerçeği belgeledi.”

Fransa merkezli Hans Lucas fotoğraf ajansının muhabiri olan Lallican’ın, daha önce Ortadoğu’daki çatışma bölgelerinde de görev yaptığı belirtildi.

Fransız medyasına göre Lallican’ın fotoğrafları çeşitli Avrupa gazetelerinde yayınlanıyordu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, Lallican’ın ailesine ve görevleri sırasında hayatını tehlikeye atan tüm gazetecilere başsağlığı diledi.