Rus sunucu 'Z' harfi sembolünün anlamını açıkladı

19 Nisan 2022 Salı, 18:38

Newsweek gazetesinin haberine göre; Rusya devlet televizyonu Kanal 1'de, Vremya (zaman) adlı haber programının sunucusu Vitali Eliseev, "Z" harfinin, Rusya'da "Büyük Vatanseverlik Savaşı" olarak adlandırdıkları 2. Dünya Savaşı zaferinin 77. yıl dönümünü ifade ettiğini, "Z" harfinin biri baş aşağı olmak üzere iki adet 7 rakamını simgelediğini açıkladı.

Latin alfabesinin son harfi olan "Z" harfi, Rusça'da kullanılan kiril alfabesinde bulunmuyor.

Politik düşünce kuruluşu Wilson Center üyesi Kamil Galeev, twitterdaki paylaşımında, bazı kişilerin Z'yi Rusça "Za Pobedy" (zafer için) veya 2017'de Rus ordusunun gerçekleştirdiği tatbikat olan "Zapad" olarak yorumladığını söylemişti.