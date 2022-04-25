Rusya, 40 Alman diplomatı sınır dışı etti

Rusya, 40 Alman diplomatı istenmeyen kişi ilan etti.

AA
25 Nisan 2022 Pazartesi, 17:03
Rusya, 40 Alman diplomatı sınır dışı etti
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Avrupa ülkelerinin Rus diplomatları sınır dışı etmesine karşılık olarak Rusya da aynı şekilde mütekabiliyet göstermeye başladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği, 40 Alman diplomatı istenmeyen kişi ilan etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Almanya'daki temsilciliklerinde görevli 40 çalışanın istenmeyen kişi ilan edildiği anımsatıldı.

Bu nedenle, Almanya'nın Moskova Büyükelçisi Geza Andreas von Geyr’in bakanlığa çağrıldığı kaydedilen açıklamada, "Büyükelçiye, Almanya’nın Rusya’daki diplomatik temsilciliklerinde çalışan 40 kişinin 'istenmeyen kişi' ilan edildiğine ilişkin nota verildi” ifadesine yer verildi.


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