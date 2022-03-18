Rusya, ABD'nin Ukrayna'da biyolojik silah programı olduğunu iddia etti

18 Mart 2022 Cuma, 19:00

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden "askeri operasyonları" sonucu "ABD’nin ülkedeki biyolojik faaliyetlerine yönelik daha fazla bilgiye" ulaştıklarını savundu.

Nebenzia, Rusya’nın talebi üzerine Ukrayna'daki biyolojik silah programı iddialarını görüşmek üzere toplanan BM Güvenlik Konseyi’nde konuştu.

ABD’nin direkt desteği ile Ukrayna topraklarında bütün bölgenin güvenliği için tehlikeli olabilecek askeri biyolojik programların yürütüldüğünü savunan Nebenzia, Vaşington’dan, Kiev ile şimdiye kadar gerçekleştirdiği ortak laboratuvar çalışmalarına açıklık getirmesini istedi.

Nebenzia, geçen haftadan bu yana ABD’nin Ukrayna’daki biyolojik faaliyetlerine yönelik yeni detaylara ulaştıklarını iddia ederek, söz konusu belgelerin Ukrayna'daki askeri ve biyolojik projelere Pentagon'un 32 milyon dolarlık (473 milyon TL) doğrudan finansmanını ve denetimini teyit ettiğini savundu.

Washington’ın kendi halkını riske atmamak için tehlikeli biyolojik araştırmaları Ukrayna topraklarında yürüttüğünü öne süren Nebenzia, “ABD tarafından denetlenen, dünyanın diğer bölgelerindeki laboratuvarlarda da benzer gerçekler ortaya çıkarsa şaşırmış olmayacağız” şeklinde konuştu.

Rusya Daimi Temsilcisi Nebenzia, ABD’nin şu an Ukrayna'daki söz konusu biyolojik materyalleri yok etme çabası içinde olduğunu da savunarak, bunların bölgeye yayılması halinde Kovid-19’dan daha tehlikeli durum oluşturacağı uyarısında bulundu.

Askeri biyolojik programları yürütenlerin çalışmalarını BM ile paylaşmayacağına işaret eden Nebenzia, bu nedenle BM’nin bu gizli askeri programlardan haberi olamayacağını ve Rusya’nın bunları BM Güvenlik Konseyi’nde gündeme getirmeye devam edeceğini söyledi.

BM Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi İzumi Nakamitsu, 11 Mart’ta, yine Rusya’nın talebi üzerine aynı konuda toplanan BM Güvenlik Konseyi’ndeki brifinginde, BM’nin Ukrayna'da herhangi bir biyolojik silah programının varlığından haberdar olmadığını bildirmişti.