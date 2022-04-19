Rusya, Batı'nın silah sevkiyatını artırmasının Kiev'i sonuna kadar savaşmaya kışkırttığını belirtti

19 Nisan 2022 Salı, 15:22

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Batı'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatını artırmasının, Kiev yönetimini "son Ukraynalıya kadar" savaşmaya yönelik kışkırttığını söyledi.

Şoygu, Bakanlık üst düzey yetkilileriyle yaptığı toplantıda, Rus ordusunun Ukrayna'daki "operasyonları" esnasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in verdiği görevi yerine getirmeye devam ettiğini belirtti.

ABD ve onun kontrolündeki Batı ülkelerinin Rus Silahlı Kuvvetlerinin özel operasyonunu azami düzeyde geciktirmek için her şeyi yaptığını ifade eden Şoygu, "Silah sevkiyatının hacminin artması, Batı'nın Kiev rejimini 'son Ukraynalıya kadar' savaşmaya yönelik kışkırtma niyetini gösteriyor" dedi.

KUZEY FİLOSU'NA SİLAH DESTEĞİ

Rusya'nın Kuzey Filosu'na bu yıl 500'den fazla modern silah sağlanacağını aktaran Bakan Şoygu, "Kuzey Filosu Avrupa'daki askeri-politik durumun keskin bir şekilde kötüleşmesi, artan gerilim ve tehdit şartlarında görevlerini yerine getiriyor" ifadelerini kullandı.

Kuzey Filosu'nun, Putin'in bizzat yönettiği şubat ayındaki tatbikatta deniz nükleer gücü kullanımındaki yeteneğini gösterdiğini belirten Şoygu, ayrıca yeni iletişim sistemleri sayesinde Kalibr ve Kinjal füzelerinin de hedef belirleme süresinin onlarca kez kısaltıldığını vurguladı.

