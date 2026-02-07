Rusya’dan Ukrayna’nın enerji altyapısına büyük saldırı: Ülkenin geniş kesimlerinde elektrik kesildi

Rusya, Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik büyük bir saldırı düzenledi. Saldırı nedeniyle ülkenin geniş kesimlerinde elektrik kesintileri yaşandı.

Ukrayna’nın ulusal elektrik iletim şirketi Ukrenergo, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Rusya, Ukrayna’nın elektrik şebekesi tesislerine yönelik yeni ve geniş çaplı bir saldırı başlattı. Meydana gelen hasar nedeniyle çoğu bölgede acil elektrik kesintileri uygulanmaktadır.

Ukraynalı yetkililer, Moskova’yı enerji altyapısını kasıtlı olarak hedef almakla suçluyor. Bu saldırıların, binlerce insanı sıfırın altındaki sıcaklıklarda ısınma imkânından mahrum bıraktığı belirtiliyor.

Saldırılar, iki ülke arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen müzakerelere rağmen devam ediyor.

POLONYA ALARMDA

Saldırıların ardından Polonya ordusu, Ukrayna’ya yönelik Rus saldırıları nedeniyle askeri hava unsurlarının ülke hava sahasında operasyonlar yürüttüğünü açıkladı.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı, X üzerinden yaptığı paylaşımda, alınan önlemlerin 'önleyici nitelikte' olduğunu ve özellikle riskli bölgelere yakın alanlarda hava sahasının korunmasını amaçladığını duyurdu.

Yetkililer, herhangi bir hava sahası ihlali yaşanmadığını bildirdi.

UÇUŞLAR DURDURULDU

Polonya makamları, güvenlik gerekçesiyle ülkenin güneydoğusundaki Lublin ve Rzeszów havalimanlarında uçuşların geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

Bu iki şehir, Ukrayna sınırına yakın konumda bulunuyor. Rzeszów, aynı zamanda NATO’nun Kiev’e silah sevkiyatında önemli bir merkez olarak öne çıkıyor.

ABD Federal Havacılık İdaresi de pilotlara gönderdiği bilgilendirmede, söz konusu havalimanlarının devlet güvenliğini ilgilendiren askeri faaliyetler nedeniyle kullanıma kapatıldığını bildirdi.

Rzeszów ve Lublin havalimanları geçen ay da kısa süreliğine kapatılmış, ancak o dönemde yetkililer bunun rutin askeri faaliyetler kapsamında gerçekleştiğini ve herhangi bir tehdit bulunmadığını açıklamıştı.

MÜZAKERELER SONUÇSUZ

Ukrayna ve Rusya, Ocak ayından bu yana Abu Dabi’de ABD arabuluculuğunda iki tur görüşme gerçekleştirdi. Ancak son tur, özellikle tartışmalı toprak meselelerinde ilerleme sağlanamadan sona erdi.

Buna karşın, taraflar aynı gün onlarca savaş esirini karşılıklı olarak serbest bıraktı.

Moskova, cuma günü Kiev’i Rus askeri istihbaratından bir generale yönelik suikast girişimi düzenlemekle suçladı. Söz konusu saldırıda generalin yaralandığı bildirildi. Ukrayna ise iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Enerji altyapısına yönelik saldırılar, kış şartları altında Ukrayna’daki insani durumu daha da zorlaştırırken, Polonya ve NATO ülkelerinde de güvenlik kaygılarını artırıyor. Uzmanlara göre, enerji tesislerinin hedef alınması savaşın seyrinde yeni bir gerilim dalgasına işaret ediyor.