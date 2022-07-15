Rusya en tehlikeli kartını oynamak üzere ve Batı buna hazır değil

15 Temmuz 2022 Cuma, 13:56

ABD bankası JP Morgan, birkaç hafta önce Rusya'nın petrol ihracatını durdurması halinde oluşacak şokun, petrol fiyatlarını, mevcut rakam olan varil başına 100 dolardan 400 dolara çıkaracağını açıkladı.

Independent'ta Sunny Hundal imzasıyla çıkan bir analize göre, "Dünya hâlâ büyük ölçüde petrole bağımlı olduğundan, dünya ekonomisine yönelik şok, 1970'lerdekinden çok daha kötü olacak ve bizi derin bir resesyona sürükleyecek..."

"Ancak dahası var. Bu hafta Rusya, planlı rutin bakımın bir parçası olarak Nordstream 1 boru hattı üzerinden Avrupa'ya olan doğal gaz tedarikinin çoğunu kesti. Bu kesintinin planlanmış kısa bir süreye yayılması gerekiyordu, ancak Alman hükümeti Rusya'nın musluğu tamamen kapatabileceğinden ciddi endişe duyuyor. Putin, son birkaç ayda Avrupa'ya gaz sevkiyatını büyük ölçüde azalttı ve fiyatları sürekli yükseltiyor. Bunun neden ve nasıl felaketle sonuçlanabileceğini görmek zor değil..."

"ENERJİ FATURALARI SÜRDÜRÜLEMEZ SEVİYELERE ÇIKACAK"

Independent'a göre, "Petrol ve gaz fiyatları uluslararası olarak belirlenir ve bu pazarda Rusya baskın bir oyuncudur. Bu sebeple Rusya, Ukrayna'yı işgalinden bu yana yüksek fiyatlar sayesinde petrol ve gaz ödemelerinden milyarlarca dolar kazandı. Dünya arzı zaten en geri sınırlarına kadar gerildiğinden, Rusya'dan gelebilecek bir yasak, fiyatları ansızın JP Morgan'ın “stratosferik seviyeler" olarak adlandırdığı seviyelere çıkarabilir..."

"Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisi için bol miktarda kaynağı olsa da, Avrupa hala Rusya'ya derinden bağımlıdır. Özellikle Alman ve İtalyan endüstrisi, daha yüksek enerji maliyetlerinden zarar görecek ve binlerce şirket iflas edecektir. [Bunun sonucu olarak] milyonlarca insan işsiz kalacak ve enerji faturaları sürdürülemez seviyelere fırlayacaktır. Milyonlarca insanın araç sürmeye ve yemek pişirmeye dahi gücü yetmeyecektir..."

"PUTİN KAZANABİLİR..."

Hundal, makalesinin devamında şu sözlere yer verdi:

"Putin, arzı aniden keserek petrol ve gaza bağımlı ekonomilerimize büyük bir şok verebilir. [Bu durumda] Borsalar dibe vurabilir ve binlerce şirket enerji tedarikini karşılayamamaktan iflas edebilir; milyonlarca insan işini kaybedebilir ve [hepsinden önemlisi] Batı, Ukrayna'ya para gönderme konusundaki siyasi iradesini kaybedebilir, [bunun sonucunda] Putin kazanabilir..."