Rusya, Finlandiya ve İsveç'i uyardı: Sonuçları olacak

20 Nisan 2022 Çarşamba, 14:17

Finlandiya ve İsveç'in bu yaz gibi NATO'ya katılabileceği iddiaları gündeme gelirken, Rusya'dan duruma ilişkin yeni açıklamalar geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Russia-24 TV kanalına verdiği demeçte, 'Rusya'nın İsveç ve Finlandiya'yı olası NATO üyeliğinin sonuçları konusunda uyardığını' aktardı.

'FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İ BÜNYESİNE ÇEKİYORLAR'

Sözcü Maria Zaharova, Brüksel'in, ABD himayesinde İsveç ve Finlandiya'yı bir süredir bünyesine çektiğini dile getirdi.

Maria Zaharova, Finlandiya ve İsveç'in "Tatbikatlar veya eğitim kisvesi altında NATO'ya yanaşma konusunda çeşitli girişimlerinin" olduğunu söyledi.

'UYARILARIMIZI YAPTIK'

Zaharova, "Hem kamuoyuna hem de diyalog kanallarını kullanarak iki ülkeye de tüm uyarılarımızı yaptık. Bunu önceden biliyorlar, bu yeni bir şey değil. (NATO'ya katılmaları halinde) Her şeyin nelere yol açacağı üzerine bilgilendirildiler" dedi.