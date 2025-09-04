Rusya ile Çin arasında 106 milyar metreküplük dev doğalgaz anlaşması

Rus ekonomisi, Ukrayna savaşı sonrası uygulanan ağır Batı yaptırımları nedeniyle ciddi baskı altında. Avrupa pazarını büyük ölçüde kaybeden Moskova, enerji ihracatında yeni müşteriler ararken en güçlü çıkışı Çin’in artan talebiyle buldu.

Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilyov, Rusya 24 kanalına yaptığı açıklamada, imzalanan anlaşmaların Avrupa’ya yapılmayan sevkiyatların yerine geçeceğini belirtti.

Tsivilyov, demecinde, “Bu, Avrupa’nın reddettiği gazımız için büyük bir alternatif oluşturuyor” dedi. Bakan, Rusya’nın çözümü enerji ihracatını doğuya yönlendirmekte bulduğunu vurguladı.

YENİ İŞ BİRLİKLERİ

Rus Enerji Bakanı, Çin ile enerji alanında 'önemli bir atılım' kaydedildiğini belirterek, Rosneft’in Çin’e yıllık 2,5 milyon ton ek petrol sevkiyatı için Kazakistan üzerinden yeni bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

Rus hükümeti, daha önce aldığı bir kararla Batı Çin’deki rafinerilere yapılacak petrol tedarikinin üst sınırını 10 milyon tondan 12,5 milyon tona yükseltmiş, süresini ise 2034’e kadar uzatmıştı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, söz konusu artışın Çin’in talebiyle gündeme geldiğini belirterek, Moskova’nın bu talebi karşılamaya hazır olduğunu ifade etti.

Açıklamalar, 3-6 Eylül tarihleri arasında Vladivostok’ta düzenlenen ve bu yıl onuncusu gerçekleşen Doğu Ekonomik Forumu kapsamında yapıldı. Forum, 'Uzak Doğu – Barış ve Refah İçin İşbirliği' temasıyla gerçekleştiriliyor.