Rusya Savunma Bakanlığı: 'Son 24 saatte altı Bayraktar TB-2 dahil 13 insansız hava aracı düşürüldü'

15 Mart 2022 Salı, 10:52

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı 20. güne girdi. Rusya-Ukrayna müzakerelerinde 4. tur görüşmelerinin kaldığı yerden bugün devam etmesi bekleniyor.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Hava İndirme Kuvvetleri birliklerinin Guta-Mejigorskaya yerleşim biriminde aşırı milliyetçiler ve yabancı paralı askerlere ait bir müstahkem mevkiyi ele geçirdiğini ve 10 Javelin füze sistemi ve başka silahlara el konulduğunu söyledi.

Sputnik'in haberine göre sözcü, şu ifadeleri kullandı:

- Son 24 saatte Rus Hava Kuvvetleri tarafından birer Su-24 ve Su-25 uçağı, bir Mi-8 helikopterinin yanı sıra altı Bayraktar TB-2 dahil 13 insansız hava aracı vuruldu. Toplam 16 hava hedefi etkisiz hale getirildi.

- Ukrayna ordusuna ait 136 askeri altyapı unsuru imha edildi.

‘Herson bölgesinin tamamı kontrol altına alındı’

- Rusya Silahlı Kuvvetleri, Herson bölgesinin tamamını kontrol altına aldı.

- Donetsk Halk Cumhuriyeti birlikleri, taarruzuna devam ederek, Ukraynalı aşırı milliyetçilerin savunmasını kırdı, Panteleymonovka yerleşim biriminin kontrolünü aldı ve Verkhnetoretskoye - Novoselovka-2 hattına ulaştı.

- Özel operasyonun başlamasından bu yana 156 insansız hava aracı, bin 306 tank ve başka zırhlı araç, 127 çoklu roketatar sistemi, 471 topçu sistemi, 1054 özel askeri araç imha edildi.

- Kramatorsk yakınlarındaki askeri hava alanında Ukrayna’ya ait dört Su-25 uçağı, bir Mi-24 ve beş Mi-8 helikopteri vuruldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Rus askerlerine seslenerek, "savaşı devam ettirmenin utancı yerine teslim olma" çağrısında bulunmuştu.