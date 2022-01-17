Rusya-Ukrayna-AGİT üçlü toplantısı için Türkiye’nin ev sahipliği gündemde

17 Ocak 2022 Pazartesi, 04:00

ABD ve NATO ile Rusya arasında Ukrayna krizi üzerinden alevlenen gerilime yönelik güvenlik garantilerinin ele alındığı görüşmelerden sonuç çıkmazken, gözler farklı kanallardan yapılabilecek temaslara çevrildi. Bu kapsamda Ukrayna’nın doğusundaki gerginliğin giderilmesine yönelik görüşmeler için oluşturulan ve son toplantısını iki yıl önce yapan Ukrayna-Rusya-AGİT Üçlü Temas Grubu’nun yeni turunu İstanbul’da yapmasının gündemde olduğu belirtiliyor.

Rusya ve Batı arasında Ukrayna odaklı gerilim sürerken çeşitli taraflardan müzakere ve diyalog çağrıları da devam ediyor. Donbass bölgesindeki Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna arasında devam eden çatışmaları durdurmak için 2014’te Minsk Anlaşması’nın imzalandığı dönemde oluşturulan Ukrayna-Rusya-Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) üçlü temas grubunun son süreçte donmuş durumda olan görüşmelerinin yeniden başlatılması da bu çağrılar arasında yer alıyor.

MİNSK YERİNE

Toplantıların Belarus’un başkenti Minsk’te yapılması nedeniyle Minsk Toplantıları olarak anılan görüşmelerin sonuncusu Eylül 2019’da yapılmış, daha sonra koronavirüs salgını nedeniyle bir süre çevrimiçi düzenlenmişti. Salgın kısıtlamalarının kaldırıldığı dönemde Ukrayna, Belarus’un Rusya’ya yakın politikası nedeniyle temsilcilerini Minsk’e göndermeyeceklerini açıklamıştı.

Yeniden yapılmasına karar verilmesi durumunda Ukrayna-Rusya-AGİT Üçlü Temas Grubu’nun toplantıları için yeni yer aranırken, Türkiye’nin de üçlü temas grubu toplantılarına ev sahipliği yapabilecek ülkeler arasında bulunduğu öğrenildi. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, geçen hafta Çankaya Köşkü’nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldiği toplantı öncesi büyükelçilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Ukrayna-Rusya-AGİT Üçlü Temas Grubu toplantılarına ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi. Özellikle Batı ülkelerinin, temas grubu toplantılarının Minsk’te sürdürülmesini istememesi nedeniyle çeşitli alternatiflerin gündemde olduğu, İstanbul’un da bu toplantıların yapılabileceği şehirler arasında yer aldığı belirtiliyor. Buna karşın üçlü temas grubu toplantısının yapılıp yapılmayacağının henüz kesinlik kazanmadığı, bu nedenle toplantının düzenleneceği yere de henüz karar verilmediği bildirildi.

Çavuşoğlu, 27 Aralık’ta yaptığı yıl sonu değerlendirme toplantısında konuyla ilgili “Minsk Toplantıları’nın gerçekleştirilmesi konusunda girişimler var. Batı ülkeleri Minsk’e bu son zamanlardaki kriz sebebiyle gitmek istemiyor. Bu toplantının başka bir yerde gerçekleştirilmesi şu anda gündemde” ifadelerini kullanmıştı.