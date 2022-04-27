Rusya, yarından itibaren Polonya'ya gaz akışını kesecek
Polonya'da devlete ait petrol ve gaz şirketi PGNiG, Rusya'nın yarın sabah saatlerinden itibaren Polonya'ya gaz akışını keseceğini bildirdi.
Rusya’ya Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle yaptırım uygulayan ve Ukrayna’ya silah desteği sağlayan Polonya, Rusya tarafından “dost olmayan ülkeler” statüsüne alınmıştı.
Gazprom ise, 31 Mart'ta açıklanan ve “dost olmayan ülkelerin” Rus gazı için ruble olarak ödeme yapması koşulunu getirmesi sonrası Polonya'da devlete ait petrol ve gaz şirketi PGNiG, Rus gazı için Ruble cinsinden ödeme yapmayı reddetti.
RUBLE CİNSİNDEN ÖDEME YAPMAYI REDDETMİŞTİ
PGNİG, Ruble cinsinden ödeme yapmayı reddetmesi sonrası Gazprom’un yarın sabah Yamal-Avrupa doğal gaz boru hattı üzerinden yaptığı gaz akışını keseceğini bildirdi. PGNiG, Yamal Sözleşmesine göre gaz akışını eski haline getirmek için adımlar atacağını ve tedariklerin durdurulmasının sözleşmenin ihlali olduğunu belirtti. PGNiG, sözleşmenin ihlali nedeniyle tazminat talep etme hakkına sahip olduğunu aktardı.
PGNiG, yeraltı gaz deposunun neredeyse yüzde 80 dolu olduğunu ve yaz mevsiminin gelmesi ile doğal gaza olan talebin daha düşük olacağını ifade etti.
İlkim ve Çevre bakanı Anna Moskwa yaptığı açıklamada, Rusya'nın gaz tedarikini keseceğine dair hiçbir bilgi vermediğini belirterek, ülkesinin güvenliğini sağlayacak kadar gaz rezervlerine sahip olduğunu ve depoların yüzde 76 oranında dolu olduğunu ifade etti. Moskwa, vatandaşların tedirginliğe kapılmamaları gerektiğini aktararak, kimsenin evinde gaz kesintisi yaşanmayacağını açıkladı.
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