Rusya'da siyah kar yağdı

Rusya'nın Omsukchan köyünde kömür yakan tesis nedeniyle yağan karın rengi siyaha döndü.

cumhuriyet.com.tr
28 Ocak 2022 Cuma, 12:30
Rusya'da siyah kar yağdı
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Rusya'nın doğusundaki Sibirya'da Magadan bölgesindeki Omsukchan köyünde yaşayan yurttaşlar, yağan karın 'gece kadar kara' olması nedeniyle şikayette bulundu.

Köylüler çocuklarının kül ve kara karla kaplı sokaklarda ve oyun alanlarında oyun oynadıklarını söyledi.

The Siberian Times'da yer alan habere göre; köy sakinleri 'kara kar'ın Omsukchan'da yer alan ve dört bin kişinin ısınmasını sağlayan ancak kirliliğe de neden olan, kömür tesisinden kaynaklandığını belirtti.

Görüntüler, dünyanın en soğuk yerleşim bölgelerinden biri olan Sibirya'daki köyü kaplayan siyah kar ve buzları gösteriyor.

Fotoğraf: The Siberian Times


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