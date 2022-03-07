Rusya'daki Alman gazetecilere ülkeyi 'terk etme' çağrısı
Alman Gazeteciler Derneği Başkanı Frank Überall, Rusya’da çalışan Alman gazetecilerin ülkeden çıkarılmaları için hükümetten yardım istedi.
Alman Gazeteciler Derneği (DJV) Başkanı Frank Überall, Rusya'da görev yapan Alman ve yabancı gazetecilere güvenlik nedeniyle ülkeyi olabildiğince çabuk terk etmeleri çağrısında bulundu. Hükümetten Alman gazetecilerin Rusya'dan çıkarılmaları için yardım isteyen Überall, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yürürlüğe koyduğu yeni medya yasası kapsamında serbest gazetecilerin Rusya'da çalışmasının artık güvenli olmadığı konusunda uyarıda bulundu.
Rusya'da medya yasasına getirilen kısıtlamalardan dolayı birçok uluslararası medya kuruluşunun ülkedeki çalışmalarına kısıtlama getirildiği belirten Überall, ülkedeki uydu yayınlarına izin verilmediğini ve Rusya'dan ayrılmak isteyen gazetecilerin de zorluk yaşadığını söyledi.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Ataşehir'de korkutan yangın!
- İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi
- 'Cumhuriyet tarihindeki en büyük zam'
- 'Kalaşnikof' tartışması gündem oldu
- 'İtirazımız sadece zamlara değil!'
- Habertürk canlı yayınında cinsiyetçi sözler
- Ucuz ayçiçek yağı için birbirlerini ezdiler
- Avcılar'da kaldırım çöktü!
- Zabıtadan markete 'ayçiçek yağı' baskını
- Magandalar gece boyunca ortalığı karıştırdı
En Çok Okunan Haberler
- Red Bull Homerun'da kazananlar belli oldu
- AB'nin Rusya çıkmazı
- Küçük Mahra'dan üzücü haber!
- Memleket Partisi'nde hem ihraç hem de istifa
- Getafe'den Enes Ünal'a özel forma!
- Şahan Gökbakar'dan 'akaryakıt zammı' tepkisi
- Ataşehir'de korkutan yangın!
- Rusya'daki Alman gazetecilere ülkeyi 'terk etme' çağrısı
- Çay paketinin içinden uyuşturucu çıktı
- Bakan Nebati'ye ayçiçeği yağı tepkisi