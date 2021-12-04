Rusya'dan endişe yaratan açıklama: Koronavirüs bulaşan kişi 100 gün taşıyıcı olabilir

04 Aralık 2021 Cumartesi, 00:00

Komsomolskaya Pravda radyosunda konuşan Popova, “Bazen virüsün 80 gün yayılım gösterdiği, hatta bunun 100 günden fazla olduğu durumlar gözlemleniyor. Son araştırmalar bunu gösteriyor, ancak elbette tehlike kaynağıysa ve virüsü yaymaya devam ediyorsa hiçbir doktor hastayı taburcu etmeyecektir” dedi.



Sputnik'in haberine göre, virüsün kuluçka ile klinik belirtilerini göstermesi arasındaki maksimum sürenin 14 gün olduğunu belirten Popova, temaslı kişilerin neler olacağını görmek için iki hafta gözlemlenmesi gerektiğini belirtti.

