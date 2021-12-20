Rusya'dan NATO'ya: Acıyan noktalarımıza basmaya devam ederse askeri yanıt veririz
Avusturya'da gerçekleşen askeri güvenlik ve silah kontrolü konulu görüşmelerde Rus heyetine başkanlık eden Konstantin Gavrilov, NATO'nun Rusya'nın acıyan noktalarına sürekli olarak basılmayacağını bildiğini ve diyaloğun gerekli olduğunu belirterek aksi takdirde Moskova'nın askeri yanıt vermek zorunda kalacağını vurguladı.
Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Gavrilov, NATO'nun uzun süredir Rusya'nın acıyan noktalarına bastığına dikkat çekerek Brüksel'e uyarılarda bulundu.
Sputnik'in aktardığına göre Gavrilov, "Herkes her şeyi çok iyi anlıyor, Rusya ile NATO arasındaki ilişkilerde kader anı geliyor. Rusya'nın acıyan noktalarına sürekli basamazsınız. Müzakere ciddi olmalı ve NATO'daki herkes, tüm güce ve kapasiteye rağmen, somut siyasi eylemlerde bulunmanın gerekli olduğunu çok iyi anlıyor, aksi takdirde bunun alternatifi, Rusya'nın askeri-teknik ve askeri yanıtları olacaktır" dedi.
Gavrilov, NATO'nun Rusya'nın güvenlik garantileriyle ilgili tekliflerine ciddiyet içinde yaklaşması gerektiğini söyledi.
"ABD İSTESE DE İSTEMESE DE RUSYA'YLA DİYALOĞA GİRMEK ZORUNDA KALACAK"
ABD'ye de mesaj gönderen Gavrilov, Washington'un istese de istemese de güvenlik garantileri konusunda Rusya'yla diyaloğa girmek zorunda kalacağını belirtti.
Rus diplomat, "ABD'lilerle düz konuşmak gerekiyor. İsteseler de istemeseler de adım atmak ve somut tekliflerimizi istişare etmek zorunda kalacaklar. Aksi takdirde, Rusya Dışişleri Bakanlığı yönetiminin açıkça belirttiği gibi askeri-teknik ve askeri adımlar atılacak ya da NATO ülkeleri için yeni karşı tehditler oluşturulacak" ifadelerini kullandı.
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