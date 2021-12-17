Rusya NATO'ya Doğu Avrupa'dan çıkma ve eski SSCB bölgesi dışında kalma çağrısında bulundu

17 Aralık 2021 Cuma, 16:11

Rusya, ilk defa tam olarak açıkladığı güvenlik talep listesinin Avrupa'daki gerilimi düşürmek ve Ukrayna'daki krizi çözmek için zaruri olduğunu belirtti.

Fakat Rusya'nın açıkladığı listede Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği konusunda Rusya'ya etkin veto hakkı tanınması gibi Batı'nın hâlihazırda kabul etmediği maddeler var.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, Rusya ve Batı'nın ilişkileri yeniden inşa etmek için temiz bir sayfa açmalarının gerektiğini ifade etti.

"ABD ve NATO'nun son yıllarda güvenlik durumunu agresif bir şekilde kızıştırmak için benimsediği çizgi kesinlikle kabul edilemez ve son derece tehlikelidir" diyen Ryabkov, sözlerine şöyle devam etti:

"Washington ve NATO müttefikleri ülkemize karşı yürüttükleri plansız tatbikatların, tehlikeli yakınlaşmaların, askeri gemi ve uçakların manevralarının ve Ukrayna topraklarındaki askeri geliştirmenin de dahil olduğu düzenli hasmane eylemlerini derhal durdurmalıdır"

Rusya'nın Cumartesi gibi kısa bir zamanda muhtemel yer olarak da Cenevre'de görüşmeleri başlatmaya hazır olduğunu belirten Ryabkov, müzakere ekibinin de hazır olarak beklediğini ifade etti.

Ancak Rus Interfax haber ajansının bu açıklamalardan önce yaptığı bir haberde Ryabkov, ABD ve NATO'nun şu ana kadar kendisine sunulan fikirleri reddettiğini ve bu tepkilerinin umut verici olmadığını belirtmişti.

Ukrayna sınırı yakınlarına Rus askeri birliklerinin konuşlandırılması nedeniyle bölgedeki gerilim artarken Moskova yönetimi bu hafta ABD'ye güvenlik garantilerinin olduğu bir talep listesi sunmuştu. Batılı ülkeler ise Ukrayna'ya yapılacak muhtemel bir Rus askeri harekatı konusunda Rusya'yı uyarmıştı.

Rus RIA haber ajansı Moskova'nın teklifinde yer alan kilit önemdeki maddeleri şöyle özetledi: