Rusya'dan Taliban kararı: 21 yıllık yasak askıya alındı!

Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi, Taliban’ın ülkedeki faaliyetleriyle ilgili yasağın askıya alınmasına karar verdi.

Rusya'dan Taliban kararı: 21 yıllık yasak askıya alındı!
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AA
Yayınlanma: 17.04.2025 - 17:45

Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi, Rusya Başsavcılığının talebi üzerine başkent Moskova'da toplandı.

Basına kapalı oturumda Taliban’ın Rusya’daki faaliyetlerine getirilen yasağın askıya alınması kararlaştırıldı.

Alınan kararın, Rusya Federal Güvenlik Servisine (FSB) "terör" listesinde değişiklik yapması için iletileceği bildirildi.

Taliban, 2003'te Rusya Yüksek Mahkemesinin kararıyla yasaklanan terör örgütleri listesine dahil edilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aralık 2024’te Taliban’ı terör listesinden çıkaracak yasayı onaylamıştı.


Etiketler: #Rusya #Taliban

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