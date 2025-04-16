Kuzeyde soğuk savaş rüzgarı: Rusya sınırı süresiz kapatıldı

Yayınlanma: 16.04.2025 - 15:04

Güncelleme: 16.04.2025 - 15:04

Finlandiya Bakanlar Kurulu tarafından tarafından yapılan açıklamada, Rusya ile doğu sınırındaki geçiş noktalarının kapalı kalmasına ilişkin kararın süresiz olarak uzatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, aynı zamanda uluslararası koruma başvurularının merkezileştirilmiş biçimde alınmasına devam edileceği belirtildi.

Finlandiya hükümeti açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Doğu sınırındaki sınır kapılarının kapatılmasına yönelik karar yenilenmiştir. Bu karar ikinci bir duyuruya kadar yürürlükte kalacaktır.”

Finlandiya, Kasım 2023’te Rusya sınırındaki otomotiv geçiş noktalarını kapatma kararı almış, bu adımı üçüncü ülkelerden gelen mültecilerin kontrolsüz geçişleriyle gerekçelendirmişti. Bu gelişme, iki ülke arasında diplomatik gerilimi tırmandırmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, daha önce yaptığı açıklamada, Finlandiya’nın bu kararının Avrupa’da yeni bölünme hatları yarattığını savunmuş ve Helsinki yönetiminin bu adımının siyasi gerilimleri artıracağını dile getirmişti.

Baltık ülkeleri ve İskandinav devletleri, Rusya’nın göçmen geçişlerini “siyasi baskı aracı” olarak kullandığı yönünde endişeler taşıyor.