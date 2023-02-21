Rusya'dan vize kolaylığı: Türkiye de var

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 16:39

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 16:40

Rus hükümeti, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 19 ülkenin vatandaşlarına, otel rezervasyonuna bağlı olarak 6 aya kadar vize verebilecek.

Rus hükümetinin onayladığı karara göre, belirli otel ve konaklama tesislerinde rezervasyon yapan 19 ülkenin vatandaşlarına vize kolaylığı sağlanacak.

Söz konusu vatandaşlara 6 aya kadar vize verilmesine karar verilirken, vize kolaylığı sağlanacak ülkeler arasında Türkiye’nin yanı sıra Çin ve Suudi Arabistan gibi ülkeler de yer alıyor.