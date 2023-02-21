Rusya'dan vize kolaylığı: Türkiye de var
Rusya, Türkiye dahil 19 ülkeye vize kolaylığı sağlayacak
Rus hükümeti, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 19 ülkenin vatandaşlarına, otel rezervasyonuna bağlı olarak 6 aya kadar vize verebilecek.
Rus hükümetinin onayladığı karara göre, belirli otel ve konaklama tesislerinde rezervasyon yapan 19 ülkenin vatandaşlarına vize kolaylığı sağlanacak.
Söz konusu vatandaşlara 6 aya kadar vize verilmesine karar verilirken, vize kolaylığı sağlanacak ülkeler arasında Türkiye’nin yanı sıra Çin ve Suudi Arabistan gibi ülkeler de yer alıyor.
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