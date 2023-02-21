Son dakika... Putin'den Batı'ya çok sert sözler

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 12:31

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 14:12

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Ukrayna'daki saldırısının birinci yıldönümü öncesinde ulusa sesleniş konuşmasına başladı.

Putin, Rusya'nın üst düzey yetkililerine ve siyasi önderlerine hitaben yaptığı konuşmada "Sizlere ülkemiz için zor ve kilit bir anda, dünyanın her yerinde köklü değişikliklerin yaşandığı bir dönemde sesleniyorum" dedi ve bir yıldır sürdürdüğü Ukrayna saldırısını "sistematik" olarak sürdürme sözü verdi. Putin, ABD önderliğindeki NATO ittifakını, Moskova'yı küresel bir çatışmada yenebileceği yanılgısıyla çatışmanın alevlerini körüklemekle suçladı.

Putin, Batı'nın kaos ve savaş tohumları ekerek dünyanın pek çok bölgesinde cini şişeden çıkardığını söyledi.



Putin, "Ukrayna halkı, bu ülkeyi siyasi, askeri ve ekonomik anlamda fiilen işgal etmiş olan Kiev rejiminin ve onun Batılı derebeylerinin rehinesi haline gelmiştir" ifadesinde bulundu.



Putin, "Yerel çatışmayı küresel bir çatışmaya dönüştürmek niyetindeler, bunu bu şekilde anlıyoruz ve buna göre tepki vereceğiz" dedi.

Rusya lideri, Rusya'yı yenmenin imkansız olduğunu ve Rusya'nın Batı'nın toplumunu bölme girişimlerine asla boyun eğmeyeceğini söyledi

Batı'nın Rusya'nın eylemlerine karşı çıkan "hainleri" desteklediğini söyleyen Putin, Moskova'nın "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı operasyonu destekleyen Ruslara "cesaret ve kararlılıkları" için teşekkür etti.

Gazilerin ve şehit askerlerin ailelerini desteklemek Iiçin özel bir devlet fonu kurulmasini öneren Putin, "Hepimiz şehit askerlerin yakınları için bunun ne kadar zor olduğunu anlıyoruz. Görevimiz sevdiklerini kaybeden ailelere destek olmaktır" dedi.

Putin, ulusa sesleniş konuşması sırasında Batı'yı hedef alarak şöyle konuştu:

"Batı bizimle ekonomik cephede savaşıyor, ancak istediğini elde edemeyecek. Batı fiyat artışlarına ve iş kaybına neden oldu. Batı altın ve finansal kuruluşlarımızdaki döviz rezervlerimizi çaldı. Amaçları halkımıza acı çektirmek."Putin yaptığı açıklamada, Batı'nın ekonomik yaptırımlarına rağmen Rusya'nın ulusal güvenliğini ve kalkınmasını garanti altına almak için ihtiyaç duyduğu tüm mali kaynaklara sahip olduğunu söyledi.

Rus firmalarının tedarik zincirlerini yeniden inşa ettiklerini ifade eden Putin, Moskova'nın yeni ödeme sistemleri ve finansal mimari oluşturmak için diğer ülkelerle birlikte çalıştığını belirtti.

Batı'da cinsiyet ve cinsel özgürlüklerin varoluşsal bir tehlike olduğunu dile getiren Rusya Devlet Başkanı, pedofilinin Batı'da adeta bir yaşam tarzı haline geldiğini söyledi.



Putin, "Kendi halklarına ne yaptıklarına bir bakın. Ailelerin, kültürel ve ulusal kimliklerin yok edilmesi ve pedofiliye varan çocuk istismarı sapkınlığı norm olarak ilan ediliyor... ve rahipler eşcinsel evlilikleri kutsamaya zorlanıyor" dedi.

Putin, Rusya'nın ABD ile yapılan ve kıtalararası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni START'taki katılımını askıya alacaklarını "Rusya, stratejik silah anlaşmasına katılımını askıya aldı. Çekilmiyoruz, ancak katılımı askıya alıyoruz. ABD nükleer testler yaparsa biz de aynsını yaparız. ABD'de bazı nükleer silahların son kullanma tarihinin yaklaştığını biliyoruz" sözleriyle ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, ulusa sesleniş konuşmasını şu sözlerle bitirdi:

"Batı'nın Ikinci Dünya Savaşı sonrası uluslararasi ilişkiler mimarisini bozma hedefi vardı. Ancak biz, gücümüze güveniyoruz. Rusya her türlü meydan okumaya cevap verecek. Bizim arkamızda gerçek var"