Rusya'nın Atina Büyükelçiliği: Tehdit alıyoruz
Rusya'nın Atina Büyükelçiliği, personele yönelik tehdit aldıklarını iddia etti. Büyükelçilik, yaptığı açıklamada "Misyonumuzun güvenliğinin sorumluluğu Yunan makamlarına aittir" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın Atina Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Personelimize karşı aldığımız tehditler, korkakça ve kabul edilemez olup, misyonumuzun güvenliğinin sorumluluğu, iş birliği yaptığımız Yunan makamlarına aittir." ifadeleri kullanıldı.
NE OLMUŞTU?
Ukrayna'nın Mariupolis kenti yakınlarındaki Rus hava saldırılarında Yunan kökenli 10 kişi hayatını kaybetmişti.
Büyükelçilik, söz konusu bölgede Rus Hava Kuvvetlerinin faaliyet göstermediğini savunmuş, Yunan asıllıların hayatını kaybetmesinden üzüntü duyulduğunu aktarmıştı.
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