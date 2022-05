Rusya'nın lazer silahı var mı? Lazer silahları cephede dengeleri değiştirir mi?

Rusya-Ukrayna Savaşı 86. gününde devam ediyor. Rusya, son günlerde özellikle Luhansk ve Donbass bölgelerini füzelerle hedef alıyor. Rus ordusu, 9 Mayıs Zafer Günü'nde yaptığı askeri geçit töreninde de tüm dünyaya savaşa devam edeceğinin mesajını verdi. Barış görüşmelerinden şimdilik bir sonuç alınamadı.

Bu sırada, Rusya'nın Askeri Gelişmeden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Rus televizyonuna yaptığı açıklamada, Zadira adlı lazer silahına ait bir prototipin Ukrayna'da konuşlandırıldığını ve 5 kilometre mesafede bulunan Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracını 5 saniye içinde yaktığını söyledi. Bu sözler, yeni ve muhtemelen nükleer enerjili silahların savaş alanında konuşlandırılabileceği veya savaş üzerinde önemli bir etkisi olabileceği konusunda yaygın bir şüphe ve endişe uyandırdı.

Bu açıklama aynı zamanda, Ukrayna ve ABD'den tepki çekti.

Borisov'un açıklamasına tepki gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Laser silahı, Nazilerin propaganda amacıyla uydurduğu 'harika silahına' (wunderwaffe) benziyor. Naziler, savaştaki durum kötüleştikçe silahla ilgili daha fazla propaganda yaptı. Rusya kendi harika silahını bulmaya çalışıyor. Bütün bunlar işgalin başarısız olduğunu gösteriyor" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı da böyle bir silahın kullanıldığına dair ellerinde bir delil olmadığını dile getirdi.

"Harika silah" terimi genel bir tabir. Naziler de birçok silah için bu terimi kullandı. Görseldeki silah da "harika silahlar"dan bir tanesi.

Rus Başbakan Yardımcılarından Yuri Borisov'un iddiasına göre Zadira, Rus ordusunun Ukrayna'da kullandığı lazer silahının adıdır.

Borisov'un dedikleri haricinde söz konusu silah ile ilgili elimizde pek bilgi bulunmuyor. Borisov, Zadira'nın, Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracını 5 saniye içinde yaktığını ifade etti. Rus medyası, 2017 yılında Rosatom isimli nükleer odaklı kamu teşebbüsünün, yeni fiziksel prensiplere göre silah geliştirilmesi için faaliyette bulunduğunu yazmıştı. Bu faaliyetler, lazer silahlarla ilişkilendiriliyor.

Zadira ismi ilk defa duyuluyor. Vladimir Putin, 2018 yılında nükleer silahlar ve kıtalararası balistik füzeler de dahil olmak üzere Rusya'nın yeni silahlarını duyurmuştu. Bu silahların arasında Peresvet isimli bir lazer silahı bulunuyor. Rusya'ya ait bir lazer silah da ilk defa bu tanıtımda duyurulmuştu.

Peresvet, 2018'de Rusya tarafından tanıtılan bir lazer silahı. Borisov, Zadira ile ilgili yaptığı açıklamada Peresvet'e de yer vererek "Peresvet bir süredir kullanılıyor. Silah, 1500 kilometre ötedeki uyduları kör edebilir" dedi.



Başbakan Yardımcısı, Peresvet'ten daha güçlü silah ve ekipmanların olduğunu iddia ederek "Eğer Peresvet, uyduları kör edebiliyorsa yeni nesil lazer silahlar hedefleri fiziki olarak yok edebilir" ifadesini kullandı.

Rusya'nın dışında İsrail'in de lazer silahına sahip olduğunu biliyoruz. Ülkenin başbakanı Naftali Bennett, "Iron Beam" isimli bir lazer silahının tanıtım videosunu Twitter hesabından paylaşmıştı. Bennett, lazer silahının insansız hava araçları, füze ve havan saldırılarında etkili olduğunu ifade etti.

Israel has successfully tested the new “Iron Beam” laser interception system.



This is the world’s first energy-based weapons system that uses a laser to shoot down incoming UAVs, rockets & mortars at a cost of $3.50 per shot.



It may sound like science fiction, but it's real. pic.twitter.com/nRXFoYTjIU