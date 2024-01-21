'Sahipsiz' zannettiği kediyi trenden attı: Donarak ölmesine sebep oldu

Rusya'da kondüktör, "sahipsiz" zannettiği kediyi trenden attı. Kondüktör, eksi 30 derece soğuğa attığı kedinin donarak ölmesine sebep oldu. Kondüktörün kovulması ve yargılanması için çağrılar yapıldı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 21.01.2024 - 16:48
'Sahipsiz' zannettiği kediyi trenden attı: Donarak ölmesine sebep oldu
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Rusya'da bir kedi, hava eksi 30 dereceyken kondüktör tarafından trenden atıldıktan sonra hayatını kaybetti. Kondüktörün kovulması ve yargılanması için çağrılar yapıldı. 

Devlete ait demiryolu şirketi RZhD, 11 Ocak'ta Kirov'da trenden atılan kedi Twix'in sahiplerinden özür diledi. 

RZhD açıklamasında, "Twix'in ölümü sebebiyle gerçekten derin üzüntü duyuyoruz" denildi. 

The Guardian'ın aktardığına göre kondüktör, kutusundan kaçan Twix'i bir sokak kedisi zannetti ve trenden attı. 

Twix'in kaybolmasının ardından yüzlerce gönüllü, eksi 30 derecede Kirov tren istasyonu yakınlarında kediyi aradı. 

Twix, cumartesi günü gönüllü ekipler tarafından ölü bulundu. 

Yerel yetkililerin harekete geçmeyi reddetmesinin ardından 70 binden fazla insan, kondüktör hakkında soruşturma başlatılması için bir dilekçeye imza attı.

Twix'in sahipleri, hukuki yollara başvuracaklarını söyledi. 


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