Sahte cenazeyle kaçakçılık: Tabutun altından kömür çıktı

Malavi’de en az dokuz kişi, bir cenaze konvoyu görüntüsü altında kaçak odun kömürü taşıdıkları gerekçesiyle aranıyor.

Şüphelilerin, kömürü bir cenaze aracıyla taşıyarak sahte bir defin töreni organize ettiği bildirildi.

Polis ve orman yetkililerine göre, olay ülkenin güneyindeki Çikvava’da, Blantyre kentinin yaklaşık 40 kilometre güneyinde meydana geldi.

İhbar üzerine durdurulan “cenaze” aracında yapılan aramada, boş bir tabutun altında yaklaşık 30 büyük çuval kömür bulundu.

Toplam değeri yaklaşık 1800 euro olan kömürlere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin kısa süre sonra kaçmayı başardığı, cenaze aracının ise yetkililer tarafından muhafaza altına alındığı açıklandı.

Şüpheliler, “orman ürünlerini yasa dışı bulundurma ve taşıma” suçlamalarıyla karşı karşıya. Suçlu bulunmaları halinde beş yıla kadar hapis cezası alabilecekleri belirtildi.

Malavi’de elektrik kesintilerinin sık yaşanması nedeniyle halkın büyük bölümü yemek pişirmek için odun kömürü kullanıyor. Kaçak kömür ticareti ise ülkedeki hızlı ormansızlaşmanın başlıca nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

Yetkililer, bu yöntemle yapılan kaçakçılığın ise şimdiye kadar görülmemiş bir uygulama olduğunu ifade etti.