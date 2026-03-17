Şam'da alkol satışı yasaklandı... Üç mahalle muaf tutuldu

Cihatçı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütünün kontrolündeki Şam Valiliği, pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, şehir genelinde restoranlar ve gece kulüplerinde alkollü içecek servisinin yasaklandığını bildirdi.

Yetkililer, kararın gerekçesinin, “Toplumdan gelen şikâyetler ve talepler doğrultusunda, kamu ahlakına aykırı görülen uygulamaların önüne geçmek” olduğunu öne sürdü.

BAZI YERLER 'ŞİMDİLİK' MUAF TUTULDU

Yeni düzenlemeye göre, alkollü içecek satışı 'şimdilik' yalnızca belirli Hristiyan mahallelerinde yapılabilecek.

Bu mahalleler:

Bab Tuma

Kassaa (Kassâ)

Bab Şarki

Yetkililer, satışın sadece ticari ruhsata sahip işletmelerde ve mühürlü ürünler üzerinden gerçekleştirilebileceğini belirtti.

MESAFE ŞARTI GETİRİLDİ

Yeni kurallar kapsamında, alkol satışı yapan işletmelere; camiler, kiliseler, okullar ve mezarlıklara en az 75 metre uzaklık ve polis merkezleri ve resmi kurumlara en az 20 metre mesafe gibi çeşitli mesafe sınırlamaları da getirildi.

Şam yönetimi ayrıca, alkol satışı yapan işletmelere yeni düzenlemelere uyum sağlamaları için üç ay süre verdi.

ADIM ADIM DİN DEVLETİNE...

Suriye’de Aralık 2024’te Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından, yeni yönetim toplumsal hayata giderek daha fazla kısıtlama getirmeye başladı ve son dönemde alınan bazı kararlar, 'ülkede artan gerici eğilimler' tartışmasını gündeme taşıdı.

Bilindiği üzere, bugün Şam'da kontrolü elinde bulunduran Heyet Tahrir Şam örgütünün üyeleri, geçmişte Türkiye dahil pek çok ülkenin terör listesinde üst sıralarda olan El-Kaide ve IŞİD gibi radikal İslamcı örgütlerle bağlantılı isimlerdi.

Ocak ayında kamu çalışanı kadınlara yönelik makyaj yasağı tartışma yaratmıştı

Geçtiğimiz yıl ise kamu plajlarında tam kapalı mayo zorunluluğu getirilmişti

Bu son alkol düzenlemesi de, Şam’da toplumsal yaşamın yönüne ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.