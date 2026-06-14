Sandıkta kaybetti, partide kazandı: Orban yeniden lider seçildi

Macaristan’da nisan ayında yapılan seçimlerde iktidarı merkez sağ Tisza Partisi’ne kaybeden Fidesz, eski Başbakan Viktor Orban’ı yeniden genel başkan seçti. Orban, parti kongresinde bir yıl daha liderlik görevini sürdürecek isim oldu.

62 yaşındaki milliyetçi siyasetçi Orban, Avrupa ve ABD’deki sağ muhafazakâr çevreler için “illiberal demokrasi” olarak tanımladığı modelin önemli temsilcilerinden biri olarak görülüyordu.

Ancak Fidesz’in 12 Nisan seçimlerinde iktidarı kaybetmesinin ardından Orban’ın siyasi geleceği tartışma konusu oldu. Partideki bazı eski destekçileri, 2010’dan bu yana ilk kez açık biçimde Orban’a siyasetten çekilme çağrısı yaptı.

Macaristan devlet haber ajansı MTI’nin aktardığına göre, Fidesz’in parti kongresinde 737 delegeden 729’u Orban’ın yeniden seçilmesi yönünde oy kullandı. Orban’ın karşısına herhangi bir rakip çıkmadı.

Oylama öncesinde kongrede konuşan Orban, seçim yenilgisinin sorumluluğunu üstlendiğini belirterek, “Vazgeçmiyorum; asla, asla, asla, asla, asla vazgeçmiyorum” dedi.

‘YENİDEN İKTİDARA HAZIRLANMALIYIZ’

Orban, Fidesz’in 16 yıl boyunca “çok başarılı bir iktidar partisi” olduğunu savundu. Ancak partinin artık muhalefette yeni bir döneme uyum sağlaması gerektiğini belirtti.

Fidesz’in yeniden iktidara gelebilmesi için işlevsel bir muhalefet partisine dönüşmesi gerektiğini söyleyen Orban, parti içinde değişim mesajı verdi.

Nisan seçimlerinde Başbakan Peter Magyar liderliğindeki Tisza Partisi, parlamentoda üçte iki çoğunluk elde etti. Bu sonuç, Orban döneminde yapılan anayasal değişikliklerin geri alınabilmesinin önünü açtı.

Kamuoyu yoklamaları da Fidesz’deki gerilemenin sürdüğünü gösteriyor. Publicus Institute’un mayıs ayında yayımladığı ankete göre, seçimde yüzde 53 oy alan Tisza’nın desteği yüzde 55’e yükseldi. Fidesz’in desteği ise seçimdeki yüzde 39 seviyesinden yüzde 17’ye geriledi.