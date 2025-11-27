Şantaja uğrayan genç sunucu uykusunda öldü

El-Ziyad’ın ölümünden birkaç gün önce, Şems TV ekranlarında yayınlanan programının yeni bölüm çekimine katılamayacağını söyleyerek arkadaşlarından özür dilediği öğrenildi. Genç sunucu, “Yeterince bölüm çektim, çok yorgunum” diyerek bir süre dinlenmek istediğini belirtmişti.

AYLARDIR SÜREN 'ŞANTAJ' İDDİALARI

Hayatını kaybeden sunucu, birkaç ay önce yerel medya üzerinden paylaştığı bir videoda, kimliği belirsiz kişiler tarafından sosyal medya ve telefon yoluyla tehdit ve şantaja uğradığını açıklamıştı. El-Ziyad, bu kişilere karşı hukuki süreç başlattığını da duyurmuştu.

Bu açıklamalar, genç sunucunun psikolojisinin son dönemde baskı altında olabileceği yönünde tartışmalara yol açtı.

Hiba el-Ziyad’ın vefatı, Mısır’daki medya ve sanat camiasında derin bir üzüntüyle karşılandı. Ölüm haberi, sunucunun kişisel Facebook hesabından paylaşılan kısa bir mesajla duyuruldu ve herhangi bir sağlık problemi yaşadığına dair daha önce hiçbir bilgi bulunmaması, şaşkınlığı daha da artırdı.

KISA AMA YOĞUN BİR KARİYER

Arap dünyasında aktif ve üretken bir medya yüzü olarak bilinen Hiba el-Ziyad, kısa çalışma hayatına rağmen 32'den fazla program hazırlayıp sundu. Bu programlar; siyaset, toplum, bilim, sanat ve aile gibi çok geniş bir yelpazeyi kapsıyordu.

Genç sunucunun ekrandaki son görünüşü, geçtiğimiz Temmuz ayında Şems TV’de yayınlanan 'Trend' adlı programın ikinci sezonunda olmuş, burada sosyal ve sanatsal içerikli bölümler sunmuştu.