Şarkıcı D4vd’nin aracında bulunan ceset kayıp genç kıza ait çıktı

Los Angeles’ta 8 Eylül’de kötü koku ihbarı üzerine Hollywood bölgesindeki bir otoparkta arama yapan polis, Tesla marka bir otomobilin bagajında Celeste Rivas’ın cansız bedenine ulaştı. Yetkililer, ölüm nedeni ve zamanının henüz tespit edilemediğini bildirdi.

TERK EDİLMİŞ ARAÇTA BULUNDU

CBS’nin aktardığı kayıp ilanına göre, California Lake Elsinore bölgesinden Rivas, 13 yaşındayken kaybolmuş ve en son 5 Nisan 2024’te görülmüştü.

Polis, Teksas plakalı Tesla’nın beş gün önce Hollywood Hills’te terk edildiğini, ardından çekiciyle otoparka getirildiğini belirtti.

Aracın, sahne adı D4vd olan 20 yaşındaki David Anthony Burke adına kayıtlı olduğu bildirildi.

ÖLÜMÜN AYRINTILARI BELİRSİZ

Los Angeles Adli Tıp Kurumu, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada bulunan kişinin 1.57 boyunda, dalgalı siyah saçlı, üzerinde siyah tayt olan bir genç kız olduğunu duyurdu. Sağ el işaret parmağında “Shhh” yazılı dövme bulunduğu da belirtildi.

NBC News’e konuşan kaynaklara göre, ceset bütün halde değildi ve uzun süre önce öldüğü anlaşılıyordu.

Milyonlarca takipçisi bulunan D4vd, 'Here With Me' ve 'Romantic Homicide' adlı şarkılarıyla tanınıyor.

Sanatçı Nisan’da ilk albümünü çıkarmış ve turneye başlamıştı. Ancak Seattle’daki çarşamba konseri iptal edildi.

Polis, D4vd’nin soruşturmaya iş birliği yaptığını açıkladı.

AİLEDEN KRİTİK İDDİALAR

Celeste Rivas’ın 'kardeşi olduğunu' iddia eden bir kişi, sosyal medyada paylaştığı mesajlarda kız kardeşinin şarkıcı D4vd ile bir ilişkisi olduğunu ileri sürdü. Aynı kişi, D4vd’nin kaybolma ve ölüm olayına karışmış olabileceğini iddia etti.

İddialara göre bu kişi, @matt_ri36 adlı Instagram hesabını kullanıyor ve D4vd’nin bu hesabı takip ettiği öne sürülüyor.

Kardeş olduğunu söyleyen kişi, daha önce D4vd konusunda endişelerini polise bildirdiğini, kız kardeşine yönelik potansiyel bir tehlike konusunda uyardığını ancak sonuç alamadığını iddia etti.

Sosyal medyada dolaşıma giren Discord ekran görüntülerinde, söz konusu kişinin Celeste’nin kayboluşuyla ilgili sorulara yanıt verdiği, kız kardeşinin öldüğünü ima eden ifadeler kullandığı görülüyor. Ayrıca 'Gus' adında bir kişiden bahsettiği ve “o öldü” dediği aktarılıyor.

Bu iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırsa da, yetkililer henüz D4vd’yi resmen şüpheli olarak adlandırmadı ve herhangi bir suçlama yöneltilmedi. Soruşturmanın sürdüğü, kesin sonuç için yalnızca doğrulanmış delillere itibar edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Rivas ve D4vd'ye ait olduğu öne sürülen fotoğraflar

D4VD NEDEN SUÇLANMIYOR?

Şu ana kadar açıklanan bilgilere göre D4vd (David Anthony Burke) doğrudan bir suçlamayla karşı karşıya değil. Bunun birkaç nedeni var:

Bunlardan ilki, aracın terk edilmiş halde bulunması. Ceset, D4vd’ye kayıtlı olan Tesla’nın bagajında bulundu, ancak araç Hollywood Hills’te terk edilmişti ve çekiciyle otoparka götürülmüştü. Yani aracın oraya nasıl geldiği, kim tarafından kullanıldığı henüz netleşmiş değil.

İkincisi; polis, D4vd’nin soruşturmaya iş birliği yaptığını ve şu anda yalnızca bilgi sahibi olarak konumlandırıldığını açıkladı. Bu, resmi olarak şüpheli statüsünde olmadığını gösteriyor.

Yetkililer, ölüm nedeni ve zamanının hâlâ bilinmediğini, cesedin uzun süredir orada olabileceğini söylüyor. Bu nedenle doğrudan D4vd’yi suçlayacak somut delil bulunmuş değil.

Celeste Rivas

ŞÖHRETİ VE KAMUOYU BASKISI

D4vd’nin milyonlarca takipçisi olan tanınmış bir isim olması da sürecin titizlikle yürütülmesine yol açıyor. Yetkililer, kesin deliller olmadan suç isnadı yapmaktan kaçınıyor.

Kısacası, şu anda D4vd’nin tek bağlantısı aracın ruhsat sahibi olması. Deliller ortaya çıkana kadar kendisi resmen suçlanmıyor, yalnızca polisle iş birliği yapan bir tanık konumunda görülüyor.

D4VD KİMDİR?

D4vd, gerçek adıyla David Anthony Burke, 2005 yılında Houston, Texas’ta doğmuş Amerikalı bir şarkıcı ve söz yazarı. Müzik kariyerine evinde, dolabına kurduğu basit bir kayıt sistemiyle başladı.

2022’de yayımladığı 'Romantic Homicide' adlı şarkı kısa sürede TikTok’ta viral oldu ve milyonlarca dinlenmeye ulaştı. Ardından gelen 'Here With Me' şarkısı da büyük bir başarı yakalayarak onu uluslararası ölçekte tanınan bir sanatçı haline getirdi.

D4vd’nin müziği indie pop, lo-fi, alternatif R&B ve hip-hop esintilerini bir araya getiriyor. Özellikle genç dinleyiciler arasında duygusal sözleri ve samimi tarzıyla öne çıkıyor.

2025 yılında ilk albümünü yayımlayan sanatçı, albüm sonrası dünya turnesine çıkarak yükselişini sürdürdü. Bugün sosyal medya sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan D4vd, yeni nesil müzisyenler arasında en hızlı yükselen isimlerden biri olarak görülüyor.