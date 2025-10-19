Seçim sonuçları açıklandı: KKTC’de başkan değişti!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 5 yıl süreyle görev yapacak 6'ncı ve yeni cumhurbaşkanını seçmek için bugün sandık başına geçti. Seçimin ilk turu için 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başlayan KKTC vatandaşları, ülke genelinde kurulan 777 sandıkta, 18.00'e kadar oy verdi.

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı için 8 aday yarışıyordu ancak seçimin son günü bağımsız aday Hüseyin Gürlek, mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar lehine çekildiğini duyurmuştu.

Diğer adaylar ise Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) adayı Tufan Erhürman, Kıbrıs Sosyalist Partisi'nden Osman Zorba ve bağımsız adaylar Arif Salih Kırdağ, Ahmet Boran, Mehmet Hasgüler, İbrahim Yazıcı.

KKTC’de cumhurbaşkanı seçiminde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oy sayımına başlanmıştı.

KKTC'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Bertan Özerdağ açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, 777 sandıktan 735’i açılırken, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman oyların yüzde 62,80’ini, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oyların yüzde 35,77’sini aldı.

YSK Başkanı Özerdağ'dan aktardığına göre, seçime katılım oranı yüzde 48,19 olarak kaydedildi. Açıklanan ilk sonuçlar, Erhürman’ın tüm ilçelerde farkı açtığını gösterdi.

İLÇELERE GÖRE SONUÇLAR

Lefkoşa: Erhürman yüzde 68,54 — Tatar yüzde 30,13

Mağusa: Erhürman yüzde 59,54 — Tatar yüzde 38,71

Girne: Erhürman yüzde 63,69 — Tatar yüzde 35,19

Güzelyurt: Erhürman yüzde 62,74 — Tatar yüzde 35,27

İskele: Erhürman yüzde 51,44 — Tatar yüzde 46,85

Lefke: Erhürman yüzde 61,60 — Tatar yüzde 36,84

YSK Başkanı Özerdağ, oy sayımının sürdüğünü ve sonuçların ilerleyen saatlerde netleşeceğini belirtti.

İlk veriler, Erhürman’ın 2025 Cumhurbaşkanlığı seçiminde tarihi bir farkla önde gittiğini ortaya koydu.