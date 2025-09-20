Siber saldırı Avrupa’da havalimanlarını felç etti!

Heathrow Havalimanı, Collins Aerospace tarafından sağlanan yazılımda yaşanan 'teknik sorun' nedeniyle gecikmeler yaşanabileceğini duyurdu. Brüksel Havalimanı, cuma gecesi gerçekleşen siber saldırı sonrası yolcu kayıt ve biniş işlemlerinin manuel olarak yapıldığını açıkladı. Berlin-Brandenburg Havalimanı da bekleme sürelerinin arttığını bildirdi.

RTX şirketine bağlı Collins Aerospace, “Bazı havalimanlarını etkileyen siber saldırı kaynaklı bir kesinti” yaşandığını doğruladı. Sorunun, havayollarının ortak check-in masalarını ve biniş kapılarını kullanmasına olanak sağlayan MUSE yazılımından kaynaklandığını belirtti. Şirket, arızanın yalnızca elektronik check-in ve bagaj teslimiyle sınırlı olduğunu ve manuel işlemlerle telafi edilebildiğini vurguladı.

YOLCULARDAN TEPKİ: SAATLERDİR BEKLİYORUZ!

BBC’ye konuşan yolcular, Heathrow’da check-in sırasında saatlerce kuyrukta beklediklerini anlattı. Malezya Havayolları yolcusu Lucy Spencer, “İki saattir sıradayım, bagajları manuel etiketliyorlar. Telefonumuzdaki biniş kartları kapılarda çalışmadı, tekrar check-in masasına yönlendirildik” dedi.

Bir diğer yolcu Monazza Aslam, “Saat 05.00’ten beri yaşlı ebeveynlerimle buradayım, uçağa alınmadan saatlerce bekletildik. Yorgunuz ve açız” ifadelerini kullandı.

140'TAN FAZLA UÇUŞ GECİKTİ

Uçuş takip platformu FlightAware’a göre, cumartesi öğle saatlerine kadar Heathrow’da 140’tan fazla, Brüksel’de 100’den fazla, Berlin’de ise 62 uçuşta gecikme yaşandı.

Brüksel Havalimanı uçuş iptalleri ve uzun gecikmeler konusunda uyardı. Eurocontrol, cumartesi sabah 04.00 ile pazar 02.00 arasında Brüksel’e inip kalkacak uçuşların yarısının iptal edilmesini talep etti.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander, olayı yakından takip ettiklerini söyledi. Heathrow yönetimi ise ek personelin görevlendirildiğini, yolcuların uçuş durumlarını havayolu şirketlerinden teyit etmelerini ve uzun mesafeli uçuşlarda 3 saatten, kısa mesafeli uçuşlarda ise 2 saatten önce havalimanına gitmemelerini tavsiye etti.

"KÜRESEL HAVACILIK İÇİN TEHLİKE"

Ulaştırma uzmanları, Avrupa’nın en yoğun havalimanı olan Heathrow’daki aksaklıkların küresel havacılık zincirini kolayca bozabileceğini belirtiyor.

Seyahat yazarı Simon Calder, “Brüksel’de ya da Berlin’de küçük bir sorun bile bağlantı uçuşlarının kaçırılmasına, uçakların ve mürettebatın doğru yerde olmamasına yol açıyor. Durum kısa sürede daha da kötüleşebilir” dedi.

Geçtiğimiz yıl Crowdstrike’ın hatalı yazılım güncellemesi, ABD’de yüzlerce uçağın kalkışını engellemiş ve küresel havacılıkta benzer kırılganlıkları gözler önüne sermişti.