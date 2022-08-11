Sierra Leone'de hükümet karşıtı protestoda 6 polis öldü

11 Ağustos 2022 Perşembe, 13:49

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Emniyet Müdürü William Fayia Sellu, yaptığı açıklamada, dün ülke genelinde düzenlenen protestolarda 6 polisin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Sellu, protestoda başkent Freetown'da 2, kuzey bölgesindeki Kamakwie'de 3 ve Makeni şehirinde de 1 polisin öldüğünü açıkladı.

Sierre Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, halkı sakin olmaya çağırarak, "Hükümet olarak, her Sierra Leone vatandaşını koruma sorumluluğumuz var. Bugün olanlar talihsizdi ve araştırılacak." ifadelerine yer verdi.

Ülkede artan enflasyon ve giderek kötüleşen ekonomi nedeniyle dün ülke genelinde toplanan yüzlerce kişi lastik yakarak yolları kapatmış, olaylarda çok sayıda sivil ve polis hayatını kaybetmişti.

Hükümet, şiddet olaylarını önlemek için ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Ülkedeki doktorlar da maaşlarının ödenmemesi ve kötü çalışma koşullarını gerekçe göstererek ağustos başında süresiz grev başlatmıştı.