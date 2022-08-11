Sierra Leone'de hükümet karşıtı protestolar başladı, çok sayıda kişi hayatını kaybetti

11 Ağustos 2022 Perşembe, 09:13

Sierra Leone'de artan enflasyon ve giderek kötüleşen ekonomi nedeniyle yüzlerce kişi sokaklara döküldü.

Gösteri sırasında eylemciler güvenlik güçleriyle çatıştı, olaylarda hayatını kaybedenler oldu.

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun istifasını isteyen göstericiler, hükümet aleyhine sloganlar attı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mohamed Juldeh Jalloh, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, protesto sırasında hem polislerden hem de sivillerden hayatını kaybedenler olduğunu söyledi.

Jalloh, can kaybına ilişkin ayrıntılı bilgi vermeyerek, şiddet olaylarını önlemek için ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Sierra Leone'deki doktorlar, maaşlarının ödenmemesi ve kötü çalışma koşulları gerekçesiyle Ağustos başında süresiz grev başlatmıştı.