Şili'de halkı tedirgin eden görüntü! Binlerce ölü balık sahile vurdu
Küresel ısınma, çevreyi ve yaşamı tehdit ediyor. Şili'de binlerce balığın ölümünün küresel ısınmaya bağlı olduğu ileri sürüldü. Kıyıya vuran ölmüş balıklar halkı tedirgin etti
Şili’nin Bio Bio bölgesinde binlerce ölü balık sahile vurdu.
Şili’nin Bio Bio bölgesinde sahile vuran binlerce ölü balık halkı tedirgin ediyor. Bölgede, geçtiğimiz cumartesi gününden bu yana binlerce ölü sardalya ve hamsi sahili doldurdu.
Uzmanlar, ölü balıkların sahile vurma nedeninin henüz belirlenemediğini ancak küresel ısınma nedeniyle balıkların öldüğünün tahmin edildiğini açıkladı.
Çevre yetkilileri olayın nedenini belirlemek için bölgedeki su kalitesinin araştırıldığını açıkladı. Bölge halkı ise balıkların ölüm nedeninin sulardaki düşük oksijenden kaynaklandığını ifade etti. Balıkların oksijensiz kaldıkları için kıyıya yakın yüzmek zorunda kaldıkları belirtildi.
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