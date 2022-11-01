Şili'de öğrenciler yeni bir protesto dalgası başlattı
Güney Amerika ülkesi Şili'de öğrenciler talepleri yerine gelmeyince yeniden sokağa çıktı.
Güney Amerika ülkesi Şili'de, eğitim koşullarında ilerleme kaydedilmemesi ve yeni anayasa taslağının reddedilmesinden duyulan hayal kırıklığı yeni bir gösteri dalgasına yol açtı.
EFE haber ajansının haberine göre, Başkent Santiago'nun lise öğrencileri, polisin tazyikli suyla müdahelesine rağmen sokaklarda direniş gösteriyor.
Genç protestocular, akşam okuldan çıktıklarında direnişe katılmak için evlerine gitmek yerine polisle çatışıyor.
Şili'de Diktatör Pinochet anayasası yerine yeni anayasa kabul edilmedi.
4 Eylül'de yapılan referandumda seçmenlerin yüzde 62'si, ilerici olarak değerlendirilen anayasa taslağına "Hayır" dedi.
Şili'de, referandumun ardından hayat pahalılığı ve yoksulluğa karşı büyük gösteriler olmuştu.
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