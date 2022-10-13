Şili faiz artışını sürdürdü
Şili Merkez Bankası, borçlanma maliyetlerinin sıkılaşma döngüsünün en yüksek seviyesine ulaştığını ve enflasyonun hedefte kolaylaşmasını sağlamak için faiz oranını 50 baz puan artırdı.
Şili'de çarşamba günü gösterge faiz oranı yüzde 10,75'ten yüzde 11,25'e çıkarıldı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentileri de 50 baz puan artış olacağı yönündeydi. Yönetim kurulu üyeleri yaptıkları açıklamada, enflasyonu yüzde 3 hedeflerine giden yola sokmak için “para politikasını esnek bir şekilde yürütme” taahhütlerini yinelediler.
Rosanna Costa liderliğindeki banka, enflasyonun Eylül ayında 19 ay sonra ilk kez düşmesinin ardından Temmuz 2021'den bu yana borçlanma maliyetlerine yüzde 10,75 puan ekleyen bir sıkılaştırma döngüsünü tamamladı.
Ekonomik aktivite beklenenden daha iyi seyretmiş ve peso zayıflamış olsa da, yakıt maliyeti artışları ılımlılaştı. Sonuç olarak, hem politika yapıcılar hem de merkez bankası anketlerindeki yatırımcılar, enflasyonun bu yıl ve önümüzdeki yıl hedefin üzerinde kaldığını görüyor.
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