Şin Bet başkanının kardeşi Hamas’a yardım suçlamasıyla gözaltında

İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet’in (Shin Bet) Başkanı David Zini’nin kardeşi Bezalel Zini, Hamas’a yardım etmekle suçlanarak gözaltına alındı. Zini’nin, Gazze Şeridi’ne büyük ölçekli kaçak sigara sokulmasına karıştığı iddia ediliyor.

İsrail makamlarına göre Hamas, Gazze’de kaçak tütün ticaretinden ciddi gelir elde ediyor. Bu nedenle Bezalel Zini’nin, kaçakçılık faaliyetiyle “savaş döneminde düşmana yardım” suçlamasıyla yargılanması bekleniyor. İsrail basınında söz konusu eylem “açık bir ihanet” olarak nitelendirildi.

Aşkelon Sulh Ceza Mahkemesi’nin açıkladığı bilgilere göre Zini, askeri konumlarını kullanarak Gazze’ye yasaklı ürün sokmakla suçlanan 12’den fazla şüpheliden biri. Savcılığın, kaçak ürünlerin Hamas’ın askeri ve mali kapasitesini güçlendirdiğini savunacağı belirtiliyor.

İsrail, savaş sürecinde sigara ve tütün ürünlerinin Gazze’ye girişini yasaklamıştı. Bu yasak, kaçak sigara fiyatlarını paket başına 60 dolara kadar yükseltti. Hamas’ın bu ticaretten ağır vergiler aldığı ifade ediliyor.

Şüpheler, yaklaşık altı hafta önce İsrail ordusunun Gazze ile İsrail kontrolündeki bölgeleri ayıran ve “sarı hat” olarak bilinen sınır hattında şüpheli bir kamyonu durdurmasıyla başladı.

Kamyonda, ağır dronlar, telefonlar, bataryalar ve İsrail tarafından yasaklanan ekipmanlar bulundu. Bunun üzerine Şin Bet soruşturma başlattı.

AİLEDEN “KOMPLO” İDDİASI

Bezalel Zini’nin ailesi suçlamaları reddetti. Babası Haham Yosef Zini, iddiaların “tamamen uydurma” olduğunu savunarak, soruşturmanın oğlunun değil, Şin Bet Başkanı olan diğer oğlu David Zini’nin kariyerini hedef aldığını ileri sürdü.

David Zini, geçen yıl İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından Şin Bet’in başına getirilmişti. Atama, önceki başkan Ronen Bar’ın görevden alınmasının ardından ülke genelinde protestolara yol açmıştı.

Ronen Bar’ın, Netanyahu’nun ofisine yönelik Katar etkisi iddialarını soruşturmayı durdurmayı reddettiği ve esir müzakereleri konusunda hükümetle görüş ayrılığı yaşadığı için görevden alındığı öne sürülmüştü.

İsrailli bir savunma yetkilisi, söz konusu kaçakçılık ağını “buzdağının sadece görünen kısmı” olarak tanımladı. Yetkili, Gazze’nin yeniden inşa sürecinde binlerce kamyonun bölgeye gireceğini ve bunun daha büyük yolsuzluk ve kaçakçılık riskleri yaratacağını söyledi.