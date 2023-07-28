Sisam Adası'nda Türk şirkete ait helikopter düştü

Yunanistan'ın Paros Adası'ndan Türkiye'ye dönen bir Türk şirketine ait helikopterin Sisam Adası'nda düştüğü bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.07.2023 - 11:27
Sisam Adası'nda Türk şirkete ait helikopter düştü
Abone Ol google-news

Yunanistan'ın Paros Adası'ndan Türkiye'ye dönen bir Türk şirketine ait helikopterin Sisam Adası'nda düştüğü bildirildi.

Paros Adası'ndan yakıt ikmali için Sisam havaalanına gelen helikopterin iniş sırasında piste çarptığı ve devrildiği kaydedildi.

Fotoğraf: EPT

Fotoğraf: EPT

Yunanistan Devlet Televizyonu'nun (EPT) aktardığına göre, meydana gelen kaza sonucu helikopterdeki 5 kişi hafif yaralandı.

Pilotun ambulansla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.


Yunanistan helikopter

İlgili Haberler

Yunanistan'da orman yangını kontrolden çıktı: Alevler askeri üsse sıçradı, mühimmat deposu patladı

Yunanistan'da orman yangını kontrolden çıktı: Alevler askeri üsse sıçradı, mühimmat deposu patladı
Yunanistan'da yangın söndürme uçağı düştü

Yunanistan'da yangın söndürme uçağı düştü
Yunanistan’da son 24 saatte 66 yangın

Yunanistan’da son 24 saatte 66 yangın

En Çok Okunan Haberler