Sisam Adası'nda Türk şirkete ait helikopter düştü
Yunanistan'ın Paros Adası'ndan Türkiye'ye dönen bir Türk şirketine ait helikopterin Sisam Adası'nda düştüğü bildirildi.
Yunanistan'ın Paros Adası'ndan Türkiye'ye dönen bir Türk şirketine ait helikopterin Sisam Adası'nda düştüğü bildirildi.
Paros Adası'ndan yakıt ikmali için Sisam havaalanına gelen helikopterin iniş sırasında piste çarptığı ve devrildiği kaydedildi.
Fotoğraf: EPT
Fotoğraf: EPT
Yunanistan Devlet Televizyonu'nun (EPT) aktardığına göre, meydana gelen kaza sonucu helikopterdeki 5 kişi hafif yaralandı.
Pilotun ambulansla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
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